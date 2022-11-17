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Долгожданное возвращение нападающего Динамо - он сыграл в УПЛ впервые после травмы

Премьер-лига
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Кулач сыграл впервые в УПЛ с декабря 2021 года

Долгожданное возвращение нападающего Динамо - он сыграл в УПЛ впервые после травмы

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Кулач сыграл свой дебютный матч в УПЛ после продолжительной травмы.

В перенесенном матче первого Премьер-лиги против "Ингульца" (2:1) украинский форвард вышел на 78-й минуте. Владислав мог даже забить, но после передачи Шепелева с выгодной позиции не попал в створ ворот.

Отметим, что последний раз Владислав играл за "Динамо" в официальном матче еще 12 декабря 2021 года - в матче против "Зари". Напомним, что 29-летний нападающий восстанавливался от перелома стопы.

В прошлом сезоне Кулач сыграл 77 минут за "Динамо" в УПЛ, в которых отличился голом.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Владислав Кулач
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