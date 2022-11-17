Шахтер может подписать грузинского защитника

Донецкий "Шахтер" интересуется защитником "Сабуртало" Гиорги Гочолейшвили. Об этом сообщает издание Georgian Footy.

Отмечается, что "горняки" приблизились к подписанию правого защитника. Гиорги на профессиональном уровне сыграл 85 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. Отметим, что за сборную Грузии 21-летний футболист еще не играл.