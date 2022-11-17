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Шахтер может подписать грузинского защитника
Украинский клуб близок к подписанию контракта с игроком "Сабуртало"
Фото: ФК Сабуртало
Донецкий "Шахтер" интересуется защитником "Сабуртало" Гиорги Гочолейшвили. Об этом сообщает издание Georgian Footy.
Отмечается, что "горняки" приблизились к подписанию правого защитника. Гиорги на профессиональном уровне сыграл 85 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.
Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. Отметим, что за сборную Грузии 21-летний футболист еще не играл.
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Источник:Georgian Footy
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