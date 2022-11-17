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Шахтер может подписать грузинского защитника

Премьер-лига
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Украинский клуб близок к подписанию контракта с игроком "Сабуртало"

Шахтер может подписать грузинского защитника

Фото: ФК Сабуртало

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" интересуется защитником "Сабуртало" Гиорги Гочолейшвили. Об этом сообщает издание Georgian Footy.

Отмечается, что "горняки" приблизились к подписанию правого защитника. Гиорги на профессиональном уровне сыграл 85 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. Отметим, что за сборную Грузии 21-летний футболист еще не играл.

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В статье: Сабуртало (Грузия) Шахтер
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Источник:
Georgian Footy

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