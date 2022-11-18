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Зоря - Александрия: смотреть онлайн прямая трансляция матча Чемпионата Украины

Премьер-лига
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Смотреть прямую трансляцию матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги Заря – Александрия, 18 ноября 2022

Зоря - Александрия: смотреть онлайн прямая трансляция матча Чемпионата Украины

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Заря – Александрия, которые встречаются в 14-м туре Украинской Премьер-лиги. Пока команды набрали одинаковое количество очков и делят вместе с Динамо 3-5 места. Так что нынешняя битва – это возможность получить преимущество в гонке за путевкой в еврокубки.

VBET лига. 14-й тур
18 ноября. Стадион Динамо им.Лобановского. Начало – 13:00
Заря – Александрия

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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