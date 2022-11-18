 Вратарь Динамо: Нравится, как играет Ингулец – не бьют мяч вперед ᐉ UA-Футбол
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Вратарь Динамо: Нравится, как играет Ингулец – не бьют мяч вперед

Премьер-лига
(1 голосов)

Нещерет рассказал о победе над "казаками"

Вратарь Динамо: Нравится, как играет Ингулец – не бьют мяч вперед

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет поделился впечатлениями после победного матча против "Ингульца" (2:1).

– Сегодня доминировали, я считаю. Скажу честно, что "Ингулец" очень хорошо играет. Нравится, как они играют - не бьют мяч вперед, имеют комбинации, очень активный центр. В общем, счет по игре.

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– Что вы скажете по поводу газона?

– Сегодня не было скользко. Здесь всегда был идеальный газон, даже когда падает снег. Мы когда играли в Юношеской лиге УЕФА с "Баварией", то второй тайм падал снег, и поле было безупречное.

– Вы очень много выбегали за штрафную, было что финтом убрали. Это для того, чтобы согреться?

– Нет, так пришлось сыграть, потому что все было перекрыто (Смеется). Немного креатива подкинул.

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– Утром над Киевом снова летели ракеты. Не было ли в команде разговоров, что возможно матча не будет или его перенесут?

– Как-то об этом не думали. Настраивались на игру, а там как будет, - отметил Нещерет.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Руслан Нещерет
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Источник:
Динамоманія

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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
18.11.2022 в 11:07
Нещерет ты о чём?!Идёт война,а ты"все було перекрыто!".Скоро ЧМ по футболу,между прочим!Смотрите на myfootbal.top Жаль,что наших там нет,а может и лучше!Наш чемпионат упал до плинтуса,игры ЛЧ и ЛЕ показали!Теперь нужно надеяться только на себя и никакие легионеры не помогут!Слава Украине и украинским футболистам!
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rato46
18.11.2022 в 10:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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