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Вратарь Динамо: Нравится, как играет Ингулец – не бьют мяч вперед
Нещерет рассказал о победе над "казаками"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет поделился впечатлениями после победного матча против "Ингульца" (2:1).
– Сегодня доминировали, я считаю. Скажу честно, что "Ингулец" очень хорошо играет. Нравится, как они играют - не бьют мяч вперед, имеют комбинации, очень активный центр. В общем, счет по игре.
– Что вы скажете по поводу газона?
– Сегодня не было скользко. Здесь всегда был идеальный газон, даже когда падает снег. Мы когда играли в Юношеской лиге УЕФА с "Баварией", то второй тайм падал снег, и поле было безупречное.
– Вы очень много выбегали за штрафную, было что финтом убрали. Это для того, чтобы согреться?
– Нет, так пришлось сыграть, потому что все было перекрыто (Смеется). Немного креатива подкинул.
– Утром над Киевом снова летели ракеты. Не было ли в команде разговоров, что возможно матча не будет или его перенесут?
– Как-то об этом не думали. Настраивались на игру, а там как будет, - отметил Нещерет.
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