Вратарь Динамо: Нравится, как играет Ингулец – не бьют мяч вперед

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет поделился впечатлениями после победного матча против "Ингульца" (2:1).

– Сегодня доминировали, я считаю. Скажу честно, что "Ингулец" очень хорошо играет. Нравится, как они играют - не бьют мяч вперед, имеют комбинации, очень активный центр. В общем, счет по игре.

– Что вы скажете по поводу газона?

– Сегодня не было скользко. Здесь всегда был идеальный газон, даже когда падает снег. Мы когда играли в Юношеской лиге УЕФА с "Баварией", то второй тайм падал снег, и поле было безупречное.

– Вы очень много выбегали за штрафную, было что финтом убрали. Это для того, чтобы согреться?

– Нет, так пришлось сыграть, потому что все было перекрыто (Смеется). Немного креатива подкинул.

– Утром над Киевом снова летели ракеты. Не было ли в команде разговоров, что возможно матча не будет или его перенесут?

– Как-то об этом не думали. Настраивались на игру, а там как будет, - отметил Нещерет.