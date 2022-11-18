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Горняки будут рады. VAR на игре Шахтера и другие судейские назначения 14-го тура
Имена арбитров на очередной тур чемпионата Украины
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 14-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
14-й тур
18.11.2022
"Заря" — "Александрия". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 13.00. Арбитр — Арановский Е.А. (Киев),
19.11.2022
"Днепр-1" — "Шахтер". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр — Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR — Балакин Н.А. (Киевская обл.),
"Колос" — "Ворскла". Ковалевка. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр — Дердо А.В. (Черноморск),
20.11.2022
"Минай" — "Металлист". Минай. Стадион "Минай Арена". 12.00. Арбитр — Романов В.М. (Днепр),
"Кривбасс" — "Металлист 1925". Кривой Рог. Стадион "Горняк". 14.00. Арбитр — Пасхал И.Ю. (Херсон),
21.11.2022
"Ингулец" — "Львов". Петрово. Стадион "Ингулец". 12.00. Арбитр — Романюк А.М. (Ивано-Франковск),
"Верес" — "Динамо". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 14.00. Арбитр — Козык Я.В. (Мукачево).
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