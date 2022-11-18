 Горняки будут рады. VAR на игре Шахтера и другие судейские назначения 14-го тура ᐉ UA-Футбол
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Горняки будут рады. VAR на игре Шахтера и другие судейские назначения 14-го тура

Премьер-лига
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Имена арбитров на очередной тур чемпионата Украины

Горняки будут рады. VAR на игре Шахтера и другие судейские назначения 14-го тура

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 14-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

14-й тур

18.11.2022

"Заря" — "Александрия". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 13.00. Арбитр — Арановский Е.А. (Киев),

19.11.2022

"Днепр-1" — "Шахтер". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр — Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR — Балакин Н.А. (Киевская обл.),

"Колос" — "Ворскла". Ковалевка. Стадион "Колос". 14.00. Арбитр — Дердо А.В. (Черноморск),

20.11.2022

"Минай" — "Металлист". Минай. Стадион "Минай Арена". 12.00. Арбитр — Романов В.М. (Днепр),

"Кривбасс" — "Металлист 1925". Кривой Рог. Стадион "Горняк". 14.00. Арбитр — Пасхал И.Ю. (Херсон),

21.11.2022

"Ингулец" — "Львов". Петрово. Стадион "Ингулец". 12.00. Арбитр — Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

"Верес" — "Динамо". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 14.00. Арбитр — Козык Я.В. (Мукачево).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
18.11.2022 в 12:09
Ну, главное, что к этому самому ВАРу эту обер-чуму в юбке в довесок не подложили. Все-таки матч типа центральный, хочется без приключений и потусторонних забавностей…)
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