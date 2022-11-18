 Минай - Металлист: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Минай - Металлист. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Металлист: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Металлист. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" еще должен сыграть домашний перенесенный матч против "Шахтера", однако его дата официально до сих пор не определена. Поэтому поединок против "Металлиста" – едва ли не последний шанс для Владимира Шарана наконец-то одержать первую с "Минаем" домашнюю победу. Но соперник непрост. Соперник, имеющий серию неудачных результатов и пытающийся выйти из кризиса.

Матч состоится в воскресенье, 20-го ноября, в 12:00 в пригороде Ужгорода на "Минай-Арене". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит ОТТ-платформа Setanta Spotrs.

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Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции. Доступна в матч-центре UA-Футбол >>>

Почему Селезнев не играет за "Минай" – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>

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В статье: ФК Минай Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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K-Spirit (Киев)
18.11.2022 в 12:06
В цирк не хожу. Пусть выпускают Селезнева. Хот поржу.
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