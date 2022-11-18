Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Металлист. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Металлист: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Минай" еще должен сыграть домашний перенесенный матч против "Шахтера", однако его дата официально до сих пор не определена. Поэтому поединок против "Металлиста" – едва ли не последний шанс для Владимира Шарана наконец-то одержать первую с "Минаем" домашнюю победу. Но соперник непрост. Соперник, имеющий серию неудачных результатов и пытающийся выйти из кризиса.
Матч состоится в воскресенье, 20-го ноября, в 12:00 в пригороде Ужгорода на "Минай-Арене". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит ОТТ-платформа Setanta Spotrs.
Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции. Доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 18-20 ноября
- Участники ЧМ-2022 - Сербия. Хороший состав, интересная группа и опытный тренер
- Официально: Мане перенес операцию. Он не сыграет на чемпионате мира
- Два подарка Цыганкову. Ингулец – Динамо 1:2
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам