Минай - Металлист. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Минай" еще должен сыграть домашний перенесенный матч против "Шахтера", однако его дата официально до сих пор не определена. Поэтому поединок против "Металлиста" – едва ли не последний шанс для Владимира Шарана наконец-то одержать первую с "Минаем" домашнюю победу. Но соперник непрост. Соперник, имеющий серию неудачных результатов и пытающийся выйти из кризиса.

Матч состоится в воскресенье, 20-го ноября, в 12:00 в пригороде Ужгорода на "Минай-Арене". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит ОТТ-платформа Setanta Spotrs.

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