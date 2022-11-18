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Полузащитник Вереса пропустит игру с Динамо
Геннадий Пасич не поможет своей команде
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Геннадий Пасич не поможет красно-черным в выездном поединке 14-го тура УПЛ против киевского "Динамо", сообщает пресс-служба ровенского клуба. Причина – дисквалификация.
В прошлом туре против "Александрии" (2:3) полузащитник получил предупреждение, которое стало для него четвертым в чемпионате. Это означало пропуск следующего поединка. В этом сезоне Пасич провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.
Напомним, по инициативе ровенского клуба матч "Верес" - "Динамо" состоится в Киеве 21 ноября.
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