 Полузащитник Вереса пропустит игру с Динамо ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Вереса пропустит игру с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Вереса пропустит игру с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Геннадий Пасич не поможет своей команде

Полузащитник Вереса пропустит игру с Динамо

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Геннадий Пасич не поможет красно-черным в выездном поединке 14-го тура УПЛ против киевского "Динамо", сообщает пресс-служба ровенского клуба. Причина – дисквалификация.

В прошлом туре против "Александрии" (2:3) полузащитник получил предупреждение, которое стало для него четвертым в чемпионате. Это означало пропуск следующего поединка. В этом сезоне Пасич провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Напомним, по инициативе ровенского клуба матч "Верес" - "Динамо" состоится в Киеве 21 ноября.

Читайте такжеДинамо уже четвертое и может атаковать Шахтер. Таблица и результаты тура УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно) Геннадий Пасич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде