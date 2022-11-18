Разгром, которого не ждали. Заря - Александрия 4:1

В двенадцати предыдущих матчах текущего чемпионата "Заря" не забила всего в двух. У "Александрии" за одиннадцать игр вообще всего один поединок без голов в ворота соперников. Это лишь один из факторов, который наталкивал на мнение, что футбол нас ожидает результативный. Другой – это игра коллективов впереди. Ни луганчане, ни александрийцы не любят отсиживаться в обороне. Однако старт сегодняшнего поединка не просто не оправдывал ожиданий, но и вгонял в серьезную депрессию. Возможно, футболисты сильно переживали из-за важности победы в контексте таблицы. Возможно, просто перемерзли до игры, хотя раздевалки вроде бы отапливались сегодня.

Первый час игры напоминал благотворительный матч: соперники поочередно контролировали мяч, но обострять не решались. Когда такая возможность появлялась, скорость моментально падала до нуля. Показателен в этом плане момент имени Антюха: Денис получил передачу на левом краю штрафной, но вместо обострения просто сделал пас обратно в борьбу. У противоположных ворот Мишнев должен был реализовывать выход один на один, однако перекинул и вратаря, и рамку.

До перерыва, словно доказывая, что футбол абсолютно ровный, создали еще по одному очень похожему моменту со стандартов: Мирошниченко у гостей здорово пробивал в левую "шестерку", но Мацапура перевел в стойку; у хозяев Булеца уже без помощи голкипера сам дал в перекладину. Но эти эпизоды не выходили из сценария матча. Они вроде бы появлялись ниоткуда, после чего игра снова затухала.

Второй тайм стал продолжением первого, хотя "Заря" могла уже в дебюте выходить вперед, но Антюх не реализовал выход один на один. А дальше произошло что-то совершенно непонятное.

"Александрия" на двадцать минут буквально выключилась из игры, а Бутко стало очень серьезно фартить. При первом голе Билык выбил мяч прямо в защитника "Зари" и отскок оказался для Богдана очень удобным, чтобы открыть счет. При третьем - Бутко просто простреливал в штрафную, но вратарю не позволил среагировать Имереков, который из офсайда выпрыгнул перед голкипером.

Между этими эпизодами произошло еще два: Мишнев умудрился не попасть в пустые ворота, а Булеца классно с полукруга штрафной положил мяч в правый верхний угол. Точку в голах хозяев поставил Русин, открывшийся под разрезную передачу и подаривший четвертый гол Антюху. Назарий, к слову, мог забивать и сам, но его удар с отскока принял на себя каркас ворот. "Александрия" на такую ​​активность смогла ответить лишь отличным ударом со штрафного от Рыбалки.

Пять голов, три нереализованных выхода один на один, трижды мяч попадал в каркас ворот. По результату на табло все смотрится очень интересно. Но вряд ли вы захотите просмотреть эту игру снова. Медленно и через силу – это главные эпитеты от увиденного. В середине второго тайма откровенно везло одним и откровенно не хотели играть другие. Это все, что нужно знать о поединке.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Валентин Куцев (Киев)

Заря - ФК Александрия 4:1

Голы: Богдан Бутко 62, Сергей Булеца 68, Богдан Бутко 70, Денис Антюх 75 - Сергей Рыбалка 78

Заря: Дмитрий Мацапура, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Денис Антюх (Денис Нагнойный 81), Дмитрий Мишнёв (Назарий Русин 67), Вячеслав Чурко, Сергей Булеца (Даниил Алефиренко 81), Максим Имереков, Арсений Батагов, Игорь Кирюханцев (Роман Вантух 67), Олег Данченко

ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Кирилл Дришлюк (Викентий Волошин 69), Максим Третьяков (Юрий Копина 80), Денис Мирошниченко, Олег Кожушко (Артем Шулянский 80), Денис Костышин (Кирилл Ковалец 80), Александр Демченко, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка, Валерий Бондаренко (Максим Дячук 85)

Предупреждения: Владимир Бражко 22, Игорь Кирюханцев 50, Арсений Батагов 59 - Максим Дячук 89