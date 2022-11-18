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Принял на грудь и пробил в девятку. ВИДЕО отличного гола Булецы в ворота Александрии
Сергей классно поймал мяч
Фото: ФК Заря
"Заря" в рамках 14-го тура УПЛ разгромила "Александрию" 4:1. Одним из героев встречи стал Сергей Булеца, который забил сам и отдал результативную передачу. При этом его гол – второй по счету – получился очень эффектным. Приняв мяч на грудь, чемпион мира среди молодежи вколотил слета в верхний угол. Голкипер "Александрии" только присел на колено.
Заметим, что Сергей Булеца очень результативно проводит нынешний чемпион. Этот гол стал для него третьим в рамках УПЛ, также он четырежды ассистировал партнерам.
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