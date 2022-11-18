Ван Леувен: Александрии забивали те футболисты, от которых было это даже не ожидаемо

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен рассказал о своих впечатлениях от победной игры с "Александрией" (4:1) в 14-м туре УПЛ.

- Это важная для нас победа. В первом тайме у нас были моменты для реализации, но не смогли реализовать, однако мы реализовали свои возможности полностью во втором. Забивали те футболисты, от которых было это даже не ожидаемо, например, Богдан Бутко - это вообще защитник, но молодец, что использовал аж 2 случая. Мы готовились к этому поединку, нам было не просто, но победили.

- Первый тайм Ваша команда играла достаточно осторожно – это входило в план?

- Совсем нет, просто быстро не смогли войти в игру, можно сказать присматривались к сопернику. Возможно, сами ребята чувствовали, что не надо спешить, но в то время мы хотели поскорее забить.