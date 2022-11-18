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Ван Леувен: Александрии забивали те футболисты, от которых было это даже не ожидаемо
zarya-lugansk.com
Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен рассказал о своих впечатлениях от
- Это важная для нас победа. В первом тайме у нас были моменты для реализации, но не смогли реализовать, однако мы реализовали свои возможности полностью во втором. Забивали те футболисты, от которых было это даже не ожидаемо, например, Богдан Бутко - это вообще защитник, но молодец, что использовал аж 2 случая. Мы готовились к этому поединку, нам было не просто, но победили.
- Первый тайм Ваша команда играла достаточно осторожно – это входило в план?
- Совсем нет, просто быстро не смогли войти в игру, можно сказать присматривались к сопернику. Возможно, сами ребята чувствовали, что не надо спешить, но в то время мы хотели поскорее забить.
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