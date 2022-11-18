"Я не боялся умереть под бомбами", - Де Дзерби рассказал, почему он не убежал из Украины

Экс-наставник " Шахтера ", Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с английским "Брайтоном", рассказал итальянским журналистам о войне в Украине, из-за которой он и вынужден был покинуть стан "горняков".

"Я не боялся умереть под бомбами. Может быть потому, что я работал допоздна, но в тот момент я был уверен, что уеду домой. Мне было жаль видеть футболистов из других стран, я думал о бразильцах, об их женах и маленьких детях, оказавшихся в беде. Мне было жаль видеть тренеров в беде. Но в тот момент мы думали только о том, чтобы помочь бразильцам. А уже потом мы должны были уехать домой.

Почему я не убежал? Я ждал приостановки чемпионата Украины, тогда бы я поехал домой. Но все произошло очень быстро. Накануне нас успокоили, сказав, что это просто запугивание, испытание на прочность, но потом действительно посыпались бомбы. Мы бежали ночью. Это был долгий и печальный путь. Самое главное – это драма, которую проходит сейчас украинский народ, который переживает все это. Однако для меня это была травма, потому что я ехал в Украину с желанием сформировать очень сильную команду. И видеть, как она распадается тяжело, тебе трудно принять это.

Никто из ассистентов меня не предал, каждый волен делать свой выбор. Конечно, штат моих помощников сократился на нескольких человек, это случается со всеми. Наша жизнь тоже принесена в жертву, кто-то хочет быть тренером самостоятельно, кто-то хочет играть в футбол по-другому. Каждый волен делать то, что он хочет. Все мы тяжело пережили войну. Также я думаю, что время от времени персонал должен обновляться, это утомительная и дорогая работа, которая требует обновления", - сказал Де Дзерби.