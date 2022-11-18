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Юрий Гура: Трудно, когда допускаются такие ошибки и идет все к разгрому

Премьер-лига
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Послематчевой комментарий тренера Александрии

Юрий Гура: Трудно, когда допускаются такие ошибки и идет все к разгрому

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал поражение своей команды 1:4 от "Зари" в 14-м туре УПЛ.

- Было два разных тайма. Первый тайм получился ровным, с борьбой. Но во втором тайме мы допустили ошибки, и пошло расстройство. Пропустили один гол, потом второй… Трудно, когда допускаются такие ошибки и идет все к разгрому.

Были ошибки при разрезных передачах. Нас поймали один раз, другой. В перерыве на этом делали акцент, но случилось так, как случилось, - сказал тренер.

Отметим, по состоянию на начало 14-го тура УПЛ "Александрия" идет на пятой позиции УПЛ.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія

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