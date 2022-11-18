Юрий Гура: Трудно, когда допускаются такие ошибки и идет все к разгрому

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал поражение своей команды 1:4 от "Зари" в 14-м туре УПЛ.

- Было два разных тайма. Первый тайм получился ровным, с борьбой. Но во втором тайме мы допустили ошибки, и пошло расстройство. Пропустили один гол, потом второй… Трудно, когда допускаются такие ошибки и идет все к разгрому.

Были ошибки при разрезных передачах. Нас поймали один раз, другой. В перерыве на этом делали акцент, но случилось так, как случилось, - сказал тренер.