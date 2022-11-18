Днепр-1 - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Шахтер" в этом сезоне уже играл в УПЛ с "Динамо". Тот матч имел значимое историческое, принципиальное, символическое значение, но не был определяющим с точки зрения турнирных перспектив. Сложилось так, что матч целого полугодия с точки зрения спортивного интереса – это противостояние "Шахтера" и "Днепра-1". И состоится оно именно сейчас.

А точнее: в субботу, 19-го ноября 2022-го года в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Трансляция доступна прямо в этой новости ниже. Смотрите.

УПЛ. 14-й тур. 19.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский

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