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Ворскла сыграет против Колоса в День рождения своего тренера

Премьер-лига
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Виктору Скрипнику – 53 года

Ворскла сыграет против Колоса в День рождения своего тренера

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 19-го ноября, "Ворскла" сыграет матч 14-го тура против "Колоса". Примечательно, что состоится это спортивное событие в День рождения тренера полтавчан Виктора Скрипника.

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Ему исполняется 53 года. На протяжении своей тренерской карьеры Скрипник работал в Германии ("Вердер"), "Латвии" ("Рига") и в Украине ("Заря"), с начала этого сезона возглавляет "Ворсклу".

После 13-ти туров полтавчане идут на девятом месте турнирной таблицы, имея в активе 15 очков.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник
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