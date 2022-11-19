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Ворскла сыграет против Колоса в День рождения своего тренера
Виктору Скрипнику – 53 года
Фото: Александр Приходько
В субботу, 19-го ноября, "Ворскла" сыграет матч 14-го тура против "Колоса". Примечательно, что состоится это спортивное событие в День рождения тренера полтавчан Виктора Скрипника.
Ему исполняется 53 года. На протяжении своей тренерской карьеры Скрипник работал в Германии ("Вердер"), "Латвии" ("Рига") и в Украине ("Заря"), с начала этого сезона возглавляет "Ворсклу".
После 13-ти туров полтавчане идут на девятом месте турнирной таблицы, имея в активе 15 очков.
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