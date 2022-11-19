Матч лидеров УПЛ. Объявлены стартовые составы на игру Днепр-1 – Шахтер

Объявлены стартовые составы на предстоящий матч четырнадцатого тура УПЛ между двумя командами-лидерами лиги: "Днепром-1" и донецким "Шахтером". Последние отстают в таблице на пять очков, имея одну игру в запасе.

Стартовый состав "Днепра-1":

Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бусанелло – Бабенко, Рубчинский, Пихальонок – Гуцуляк, Амаш, Довбик

Стартовый состав "Шахтера":

Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Бондар – Назарина, Степаненко, Судаков – Мудрик, Бондаренко, Сикан