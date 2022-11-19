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Матч лидеров УПЛ. Объявлены стартовые составы на игру Днепр-1 – Шахтер
Мудрик в основе
Getty Images/Global Images Ukraine
Объявлены стартовые составы на предстоящий матч четырнадцатого тура УПЛ между двумя командами-лидерами лиги: "Днепром-1" и донецким "Шахтером". Последние отстают в таблице на пять очков, имея одну игру в запасе.
Стартовый состав "Днепра-1":
Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бусанелло – Бабенко, Рубчинский, Пихальонок – Гуцуляк, Амаш, Довбик
Стартовый состав "Шахтера":
Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Бондар – Назарина, Степаненко, Судаков – Мудрик, Бондаренко, Сикан
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