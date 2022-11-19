 Колос - Ворскла: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Колос - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Кто окажется успешнее в битве середняков?

Колос - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

14-й тур подарит зрителям немало битв соседей по таблице. В одной из них в очной схватке сойдутся ковалевский "Колос" и полтавская "Ворскла". Ныне обе стороны осели в середине таблице и перед субботним матчем их разделяет лишь один бал. Как вы понимаете, матч должен получится достаточно равным, а победа будет важна для каждой стороны.

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"Колос" - "Ворскла"

Vbet-лига. 14-й тур
19 ноября. Ковалевка. Стадион: "Колос". Начало в 14:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка)
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