Колос - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

14-й тур подарит зрителям немало битв соседей по таблице. В одной из них в очной схватке сойдутся ковалевский "Колос" и полтавская "Ворскла". Ныне обе стороны осели в середине таблице и перед субботним матчем их разделяет лишь один бал. Как вы понимаете, матч должен получится достаточно равным, а победа будет важна для каждой стороны.

"Колос" - "Ворскла"

Vbet-лига. 14-й тур

19 ноября. Ковалевка. Стадион: "Колос". Начало в 14:00