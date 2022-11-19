Александр Бандура: У Миная каждый матч – на выживание. Болельщиков не хватает

Матч против "Руха" в 13-м туре УПЛ стал 200-м для вратаря "Миная" Александра Бандуры. В комментарии UA-Футбол капитан закарпатцев признался, что не знал о юбилее, вспомнил свой дебют в украинской элите и поделился ожиданиями от финального отрезка первого круга чемпионата.

– Александр, матч против "Руха" для Вас был особенным. С одной стороны, это 200-я игра, с другой – противостояние с прошлой командой. Какие чувства у Вас преобладали?

- Признаться, я даже не знал, что моя игра с "Рухом" 200-я в УПЛ. Узнал благодаря поздравлениям с юбилеем в социальных сетях от пресс-службы ФК "Минай" и болельщиков. Кстати, благодарен всем, кто поддерживает нашу команду, меня лично следит за играми. Очень тяжелое время сейчас. А наши люди фантастические – находят силы для поисков положительных моментов, эмоций, вдохновения, смотрят футбол. Невероятно. Такой народ невозможно победить.

Возвращаясь к вопросу – действительно, против "Руха" хотелось сыграть хорошо и добиться максимального результата. У нас накануне вырисовалась неприятная серия поражений, и команда стремилась прервать ее. Вообще настраиваешься на каждую игру независимо от соперника. Но первый матч против бывшей команды тоже обычно особенный. Единственное – нельзя на этом сильно концентрироваться. Банально "перегоришь".

- По количеству матчей – Вы самый опытный в стартовом составе и второй после Евгения Селезнева в команде. Это возлагает на Вас дополнительную ответственность?

– Наверное, большую ответственность накладывает именно капитанская повязка. У нас нет градации – кто больше сыграл, а кто меньше. Футбол – командная игра, потому ответственность лежит на каждом. Просто, в некоторых моментах благодаря опыту могу предсказать какие-то шаги соперника и пытаюсь подсказать партнерам. Опять же, это часть работы вратаря – быть неким "дирижером" в защите, или при выходе команды из своей половины поля. Решение принимает каждый игрок самостоятельно. Я могу только подсказать ситуативно. Каждый должен получить свой опыт.

– Помните свой дебют в высшей лиге?

– Да, это было в футболке симферопольской "Таврии" в матче против "Кривбасса". Мы тогда 1:1 сыграли. Но даже не вспомню, сколько мне тогда было лет. Кажется, 22. Это была особенная игра. Тогда в команде травмировались два голкипера, один еще накануне в игре против "Черноморца" плохо сыграл (1:3 – прим .автора), "привез" пару мячей. Я понимал, что это может быть для меня первый и последний матч в составе. Но меня тогда это не очень тревожило. Приятным был сам факт, что в графе сыгранных матчей появится высшая лига.

- Можете выделить какую-нибудь игру в УПЛ?

– За все время? Прекрасно помню, как мы обыграли "Шахтер" со счетом 2:1. Я тогда за донецкий "Металлург" выступал. Накануне "горняки" на выезде разгромили в Лиге чемпионов "БАТЭ" со счетом 7:0. Поэтому мы очень беспокоились перед игрой. Признаюсь, в раздевалке были разговоры о том, что нам бы не сгореть с сухим счетом, пропустив 4-5 мячей. Но вышли и победили. Навсегда запомнился матч. В памяти, как правило, остаются игры против грандов. Особенно победы.

– Донецкие дерби были особенными для Вас?

– Даже не знаю. Дело в том, что эти матчи постоянно проходили с большим количеством болельщиков. Так было на стадионе "Металлурга", что уж говорить о "Донбасс Арене". Всегда было очень интересно. Болельщиков не хватает на матчах.

– Возвращаясь к игре против "Руха" – можно было избежать пенальти?

- Теоретически – да. Но на практике – я видел, что Олег Горин нацелен отдавать мне передачу, и я стартовал на мяч. Все решили доли секунды. Я понимал, что остановиться уже не могу – либо Климчук окажется с мячом, либо я. Когда понял, что соперник будет первым, пытался сгруппироваться во избежание столкновения. Но он прокинул мяч и врезался в меня.

- "Минаю" осталось сыграть два матча в 2022-м году. Чувствуется, что команде уже нужен отдых?

- По себе могу сказать, что я бы играл и играл. Люблю футбол, нравится игровой ритм. За партнеров сложно сказать – все индивидуально. Кто-то находится в тонусе и готов продолжать, кто-то немного "поднаелся".

- Конец игрового года у "Миная" будет тяжелым? Все же соперники серьезные – "Металлист" и "Заря".

– Кажется, у нас легких игр не было еще. Каждая – на выживание. Трудно было даже тогда, когда побеждали. Нервные противостояния с "Ингульцом" и "Металлистом 1925". Поэтому как-то выделять именно эти команды не буду. Да, сильные коллективы. Но мы готовимся. Тоже стремимся на перерыв уйти в хорошем настроении. А зачем тогда выходить играть, если настраиваешься на отрицательный результат?

Добавим, что в воскресенье, 20 ноября, "Минай" сыграет свой домашний матч 14-го тура УПЛ против "Металлиста".