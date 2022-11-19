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Основной игрок Днепра-1 травмировался на тренировке. Его заменят
Вместо Амаша выйдет Танчик
Фото: СК Днепр-1
Основной игрок "Днепра-1", левый алжирский защитник Янис Амаш получил травму на тренировке перед матчем с "Шахтером".
Он должен был выйти в стартовом составе команды. Как сообщается, вместо него в основе "Днепра-1" выйдет украинец Владимир Танчик. Теперь стартовые составы на матч выглядят так:
Стартовый состав "Днепра-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Танчик – Бабенко, Рубчинский, Пихальонок – Гуцуляк, Бусанелло, Довбик
Стартовый состав "Шахтера": Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Бондарь – Назарина, Степаненко, Судаков – Мудрик, Бондаренко, Сикан
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