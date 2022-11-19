Днепр-1 – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Неожиданный лидер УПЛ, "Днепр-1", проходит главное испытание в текущем чемпионате Украины в игре против "Шахтера". Обе команды в этом сезоне еще не проигрывали. Вдобавок перцу этому противостоянию добавляет встреча Игоря Йовичевича со своей бывшей командой, которую он оставил летом не без скандала.

Vbet-лига. 14-й тур

"Днепр-1" – "Шахтер" 2:1

Голы: Пихаленок 21, Довбик 53 - Мудрик 17

Гол Мудрика

Гол Пихаленка

Гол Довбика