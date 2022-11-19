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Днепр-1 – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Премьер-лига
(1 голосов)

Битва лидеров

Днепр-1 – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Неожиданный лидер УПЛ, "Днепр-1", проходит главное испытание в текущем чемпионате Украины в игре против "Шахтера". Обе команды в этом сезоне еще не проигрывали. Вдобавок перцу этому противостоянию добавляет встреча Игоря Йовичевича со своей бывшей командой, которую он оставил летом не без скандала.

Vbet-лига. 14-й тур
"Днепр-1" – "Шахтер" 2:1
Голы: Пихаленок 21, Довбик 53 - Мудрик 17

Гол Мудрика

Гол Пихаленка

Гол Довбика

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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kanoist (мариуполь)
19.11.2022 в 14:30
Ответный гол конечно,слов нет! Довбик красавчик!
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