 {Днепр-1} - {Шахтер} ⋉ {2:1} ⋊ Видео и обзор матча ⋇ {19.11.2022} ⋇ {Чемпионат Украины} на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Днепр-1 – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(7 голосов)

Битва лидеров

Днепр-1 – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Неожиданный лидер УПЛ, "Днепр-1", проходит главное испытание в текущем чемпионате Украины в игре против "Шахтера". Обе команды в этом сезоне еще не проигрывали. Вдобавок перцу этому противостоянию добавляет встреча Игоря Йовичевича со своей бывшей командой, которую он оставил летом не без скандала.

Vbet-лига. 14-й тур
"Днепр-1" – "Шахтер" 2:1
Голы: Пихаленок 21, Довбик 53 - Мудрик 17

Гол Мудрика

Гол Пихаленка

Гол Довбика

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
19.11.2022 в 16:23
Что тут говорить...Сейчас главное ЧМ,А НЕ ЭТО УРОДСТВО!Почему главный матч проводится за день открытия ЧМ???Очень жаль,что наших там нет!Смотрите ЧМ на myfootball.top Наш футбол нужно подымать с колен!Нужно что бы наши ребята и тренеры поверили в себя!Ведь при Лобановском играли,и как!Слава Украине!
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0
0
чалагач (Киев)
19.11.2022 в 15:22
якби не свисток який почав тянути данєцких з 1-2 для них,так Дніпро 1 ще два-три заколотив би у ворота "васточной барселони".. -а ще до того коли Довбику кротяра заїхав прямою ногою а арбітр навіть не свистув(і на матчі вар) то припомнився момент коли оте кончене, на призвіще тайсон, прямою ногою заїхав в пах Ярмоленку а свисток так швидко відвернувся що хруст його шиї був голосніший за крики Ярмоленка...
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+1
0
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Brian Cohen (Дніпро)
19.11.2022 в 14:58
Це вже конкретна заявка на Ч.
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+4
0
kanoist (мариуполь)
19.11.2022 в 14:30
Ответный гол конечно,слов нет! Довбик красавчик!
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+2
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