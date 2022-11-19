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Днепр-1 – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
Битва лидеров
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Неожиданный лидер УПЛ, "Днепр-1", проходит главное испытание в текущем чемпионате Украины в игре против "Шахтера". Обе команды в этом сезоне еще не проигрывали. Вдобавок перцу этому противостоянию добавляет встреча Игоря Йовичевича со своей бывшей командой, которую он оставил летом не без скандала.
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"Днепр-1" – "Шахтер" 2:1
Голы: Пихаленок 21, Довбик 53 - Мудрик 17
Гол Мудрика
Гол Пихаленка
Гол Довбика
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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
19.11.2022 в 16:23
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чалагач (Киев)
19.11.2022 в 15:22
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Brian Cohen (Дніпро)
19.11.2022 в 14:58
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kanoist (мариуполь)
19.11.2022 в 14:30
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