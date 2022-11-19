Днепр-1 – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча

Что тут говорить...Сейчас главное ЧМ,А НЕ ЭТО УРОДСТВО!Почему главный матч проводится за день открытия ЧМ???Очень жаль,что наших там нет!Смотрите ЧМ на myfootball.top Наш футбол нужно подымать с колен!Нужно что бы наши ребята и тренеры поверили в себя!Ведь при Лобановском играли,и как!Слава Украине!