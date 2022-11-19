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Кривцов попросил замену в первом тайме матча Днепр-1 - Шахтер
Его заменили на Лукаса Тейлора уже в первом тайме
Фото: ФК Шахтер Донецк
Украинский центральный защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов не смог продолжить поединок против "Днепра-1" и попросил замену в первом тайме.
Причины замены пока не известны. В одном из эпизодов игрок оступился, а врачи после выхода на поле прикладывали ему к шее лед. На 35-й минуте вместо него вышел Лукас Тейлор.
Степень серьезности его проблем со здоровьем станет известна позже.
Напомним, что после первого тайма в матче между "Днепром-1" и "Шахтером" ничья 1:1. Следить за поединком можно в текстовой трансляции на UA-Футбол
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