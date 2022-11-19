Кривцов попросил замену в первом тайме матча Днепр-1 - Шахтер

Украинский центральный защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов не смог продолжить поединок против "Днепра-1" и попросил замену в первом тайме.

Причины замены пока не известны. В одном из эпизодов игрок оступился, а врачи после выхода на поле прикладывали ему к шее лед. На 35-й минуте вместо него вышел Лукас Тейлор.

Степень серьезности его проблем со здоровьем станет известна позже.