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Кривцов попросил замену в первом тайме матча Днепр-1 - Шахтер

Премьер-лига
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Его заменили на Лукаса Тейлора уже в первом тайме

Кривцов попросил замену в первом тайме матча Днепр-1 - Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Украинский центральный защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов не смог продолжить поединок против "Днепра-1" и попросил замену в первом тайме.

Причины замены пока не известны. В одном из эпизодов игрок оступился, а врачи после выхода на поле прикладывали ему к шее лед. На 35-й минуте вместо него вышел Лукас Тейлор.

Степень серьезности его проблем со здоровьем станет известна позже.

Напомним, что после первого тайма в матче между "Днепром-1" и "Шахтером" ничья 1:1. Следить за поединком можно в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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