УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище

Кто бы ни был на вершине турнирной таблицы УПЛ, матчи между "Шахтером" и "Динамо" всегда будут особенными. В плане принципиальности, истории, символизма. А вот с точки зрения спортивной составляющей расклады могут быть разными. И сегодня было проявление именно такого разнообразия: главный матч полугодия в украинском футболе, но не с участием "Шахтера" и "Динамо". Киевлян заменил "Днепр-1", который заслуженно оказался на своем месте. Это показал и личный матч против команды Мирчи Луческу, и результаты на длинной дистанции.

"Днепру-1" сегодня главное было не проиграть. Поведение номинальных хозяев, которые при ничейном счете действовали без спешки, это подтверждает. Победить хотелось, но ничья – это приемлемый минимум. Тем более, в условиях кадрового дефицита. Уже даже не говорим о Бланко, Лучкевиче, Громове, которые травмировались еще раньше. Проблема появилась неожиданно на передигровой тренировке, где повредился Амаш.

Так или иначе, матч начался в умеренном, неторопливом темпе. Соперники не желали рисковать и некоторое время просто боролись за территорию. Но вечно так быть не могло. Это затишье пошатнул удар Довбика, после которого Трубин "вытащил" мяч из ближнего угла. Чуть позже "Днепр-1" очень хорошо разыграл угловой, но снова хозяином ситуации оказался Трубин. На этот раз он отразил удар Адамюка.

У "Шахтера" не было ничего, но из этого "ничего" "горняки" забили гол. Неудивительно, когда в твоем составе есть такой игрок как Мудрик. Он протянул снаряд почти от центра поля, сместился поближе к центральной зоне и пробил максимально неприятно для Валефа. Бразилец расстроился, пропустив за спину "бабочку".

Почти идеальное начало в исполнении "Шахтера" требовало дальше спокойствия и равновесия в защите. Однако соперник был настроен устроить бурю. И сил для этого у него хватило. Заброс Адамюка правым флангом нашел Довбика, тот продвинулся вперед и пяткой от линии ворот отпасовал на Гуцуляка. Алексей прострелил, а Пихаленок после обработки мяча пробивал уже по незащищенным воротам. Если "Шахтер" забил индивидуальный гол, то "Днепр-1" – суперкомбинационный.

Все вернулось туда, откуда начиналось. Неудивительно, что характер игры не менялся. "Днепр-1" был немного активнее, по личной традиции загубив еще два момента (Довбик не забил с удобной позиции после подачи Танчика, а затем – после розыгрыша углового), тогда как атака "Шахтера" держалась на плечах (или ногах) Мудрика. Но Михаил хотел бы получить больше поддержки, хотя бы в таких моментах, как в районе 35-й минуты, когда был удобный, но безадресный прострел.

Второй тайм начался с активности "Шахтера", но гола "Днепра-1". Помните, как было в первом тайме? Теперь точно наоборот. И Довбик теперь, как и Мудрик на 17-й минуте, забил красивый индивидуальный мяч дальним ударом после разворота. Что есть, то есть. "Днепр-1" получил серьезный гандикап как для такой игры.

Но пока у "Шахтера" был Мудрик, до тех пор были шансы. Его удар с трудом парировал Валеф. А вот попытку Крыськива ликвидировать было нетрудно – слишком слабо Дмитрий ткнул мяч. Надо сказать, что "Днепр-1" совсем не паниковал: не садился глубоко в защиту, а пытался отодвигать игру ближе к воротам соперника. А "Шахтер", похоже, так и не привык к роли догоняющего.

Несколько падений в штрафной соперника с требованиями назначить пенальти – это ни о чем. Моментов не было – и это приговор для "Шахтера". "Днепр-1" очень уверенно провел весь матч, выдвинув не просто аргумент, а аргументище.

Неужели у Украины будет новый чемпион?

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 14-й тур. 19..11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Виктор Копиевский

СК "Днепр-1" - "Шахтер" 2:1

Голы: Александр Пихалёнок 21, Артем Довбик 53 - Михаил Мудрик 17

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Александр Назаренко 73), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 85), Владимир Танчик, Александр Сваток, Александр Пихалёнок

"Шахтер": Анатолий Трубин, Сергей Кривцов (Лукас Тейлор 35), Тарас Степаненко (Иван Петряк 80), Богдан Михайличенко, Артём Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Егор Назарина (Дмитрий Крыськив 63), Даниил Сикан (Лассина Траоре 63), Валерий Бондарь

Предупреждения: Эдуард Сарапий 29, Артем Довбик 89 - Валерий Бондарь 83, Михаил Мудрик 85