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УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище

Премьер-лига
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(7 голосов)

Главный матч полугодия в украинском футболе

УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Кто бы ни был на вершине турнирной таблицы УПЛ, матчи между "Шахтером" и "Динамо" всегда будут особенными. В плане принципиальности, истории, символизма. А вот с точки зрения спортивной составляющей расклады могут быть разными. И сегодня было проявление именно такого разнообразия: главный матч полугодия в украинском футболе, но не с участием "Шахтера" и "Динамо". Киевлян заменил "Днепр-1", который заслуженно оказался на своем месте. Это показал и личный матч против команды Мирчи Луческу, и результаты на длинной дистанции.

УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище - изображение 1

"Днепру-1" сегодня главное было не проиграть. Поведение номинальных хозяев, которые при ничейном счете действовали без спешки, это подтверждает. Победить хотелось, но ничья – это приемлемый минимум. Тем более, в условиях кадрового дефицита. Уже даже не говорим о Бланко, Лучкевиче, Громове, которые травмировались еще раньше. Проблема появилась неожиданно на передигровой тренировке, где повредился Амаш.

Так или иначе, матч начался в умеренном, неторопливом темпе. Соперники не желали рисковать и некоторое время просто боролись за территорию. Но вечно так быть не могло. Это затишье пошатнул удар Довбика, после которого Трубин "вытащил" мяч из ближнего угла. Чуть позже "Днепр-1" очень хорошо разыграл угловой, но снова хозяином ситуации оказался Трубин. На этот раз он отразил удар Адамюка.

У "Шахтера" не было ничего, но из этого "ничего" "горняки" забили гол. Неудивительно, когда в твоем составе есть такой игрок как Мудрик. Он протянул снаряд почти от центра поля, сместился поближе к центральной зоне и пробил максимально неприятно для Валефа. Бразилец расстроился, пропустив за спину "бабочку".

УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище - изображение 2

Почти идеальное начало в исполнении "Шахтера" требовало дальше спокойствия и равновесия в защите. Однако соперник был настроен устроить бурю. И сил для этого у него хватило. Заброс Адамюка правым флангом нашел Довбика, тот продвинулся вперед и пяткой от линии ворот отпасовал на Гуцуляка. Алексей прострелил, а Пихаленок после обработки мяча пробивал уже по незащищенным воротам. Если "Шахтер" забил индивидуальный гол, то "Днепр-1" – суперкомбинационный.

УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище - изображение 3

Все вернулось туда, откуда начиналось. Неудивительно, что характер игры не менялся. "Днепр-1" был немного активнее, по личной традиции загубив еще два момента (Довбик не забил с удобной позиции после подачи Танчика, а затем – после розыгрыша углового), тогда как атака "Шахтера" держалась на плечах (или ногах) Мудрика. Но Михаил хотел бы получить больше поддержки, хотя бы в таких моментах, как в районе 35-й минуты, когда был удобный, но безадресный прострел.

Второй тайм начался с активности "Шахтера", но гола "Днепра-1". Помните, как было в первом тайме? Теперь точно наоборот. И Довбик теперь, как и Мудрик на 17-й минуте, забил красивый индивидуальный мяч дальним ударом после разворота. Что есть, то есть. "Днепр-1" получил серьезный гандикап как для такой игры.

УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище - изображение 4

Но пока у "Шахтера" был Мудрик, до тех пор были шансы. Его удар с трудом парировал Валеф. А вот попытку Крыськива ликвидировать было нетрудно – слишком слабо Дмитрий ткнул мяч. Надо сказать, что "Днепр-1" совсем не паниковал: не садился глубоко в защиту, а пытался отодвигать игру ближе к воротам соперника. А "Шахтер", похоже, так и не привык к роли догоняющего.

Несколько падений в штрафной соперника с требованиями назначить пенальти – это ни о чем. Моментов не было – и это приговор для "Шахтера". "Днепр-1" очень уверенно провел весь матч, выдвинув не просто аргумент, а аргументище.

УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище - изображение 5

Неужели у Украины будет новый чемпион?

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 14-й тур. 19..11.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Виктор Копиевский
СК "Днепр-1" - "Шахтер" 2:1
Голы: Александр Пихалёнок 21, Артем Довбик 53 - Михаил Мудрик 17

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Александр Назаренко 73), Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 85), Владимир Танчик, Александр Сваток, Александр Пихалёнок

"Шахтер": Анатолий Трубин, Сергей Кривцов (Лукас Тейлор 35), Тарас Степаненко (Иван Петряк 80), Богдан Михайличенко, Артём Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Егор Назарина (Дмитрий Крыськив 63), Даниил Сикан (Лассина Траоре 63), Валерий Бондарь

Предупреждения: Эдуард Сарапий 29, Артем Довбик 89 - Валерий Бондарь 83, Михаил Мудрик 85

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Довбик СК Днепр-1 Михаил Мудрик
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Комментарии (39)
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жажа_the_best (Харьков)
19.11.2022 в 17:14
Зная Женю, Красников уже никому не отдаст первое место. Он крепко за него ухватился. Крепче чем за стойку бара ночного клуба Бабалу, откуда его буйного вчера хотели вышвырнуть два охранника)...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.11.2022 в 16:49
что по игре, что по счёту результат справедливый! йосе ещё работать и работать! без мудрика даже в тройке смогут не оказаться! ищите усиление на рынке или пробуйте чаще выпускать молодую молодёжь: крыськива, очеретько, ... - а то бондаренко разбалансированный какой-то, судаков вечно хочет феерить вместо очевидных быстрых решений, сикан - хз ваще что...
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+2
0
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scorpius (Ck)
19.11.2022 в 16:55
Крыськив вроде неплох, надо за ним понаблюдать, правда вопрос ещё, куда его ставить если будут здоровые Швед и Зубков.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.11.2022 в 16:56
скамейка должна быть рабочая, а не "лукастейлор"
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
19.11.2022 в 16:59
Лукас это no comments. Вообще не уровень команды. Надеюсь что вместо него купят грузина на замену Конопле.
0
0
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scorpius (Ck)
19.11.2022 в 17:00
... и центрбека надо еще
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
19.11.2022 в 16:48
Круто. Дніпро підтвердив невипадковість лідерства. Чемпіонство в цьому сезоні буде історичним. Радий, що забивають Довбик і Мудрик.
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+1
0
Геродот (Винница)
19.11.2022 в 15:56
Совершенно закономерная победа днепрян и такая же закономерная баранка Шахтера. Причина очевидна - совершенно несбалансирванный да еще и не сыгранный состав. Фланговые защитники почти не принимают участия в атаке. Немощная средняя пиния и как результат - почти никакой остроты в атаке. Куча поперечных передач, постоянная возня у своих ворот с перепасовкой с Трубиным никак этой остроты не придавали. Все ставки делались на Мудрика, он свое дело раз сделал, но он же не может сам обыграть всю команду. Я уже не говорю о старой болячке Шахтера - ее бездарной защите. Как и в прошлой игре с Зарей первый гол пропустили, потому что как овцы столпились в своей штрафной, не разобрали игроков Днепра-1, не посмотрели, что за спиной стоит совершенно один Пихаленок. Ну а мощного Довбика никто не мог остановить. Как по мне, давно пора на пенсию Кривцову, надо искать замену и уже не очень молодому Степаненко. Ну и надо сказать, что у Шахтера совсем некого выпускать на усиление. Первый круг показал, что у него короткая скамейка, бесполезным оказалось приобретение Петряка, слабо выглядят Джурасек, Тейлор. В общем, команде нужно усиление во все линии, иначе, если уйдет Мудрик, с таким составом будет совсем худо и о чемпионстве можно будет забыть. Восемь очков разрыва даже с учетом игры в запасе - это много.
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+2
0
oleg dynamo (львівська)
19.11.2022 в 15:18
а Днепруха молодці...рахунок зовсім не випадковий...Вітаю ДД і його боліл! Слава Україні!
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.11.2022 в 15:14
Дніпряни молодці. Бажаю їм стати чемпіонами.
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+6
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.11.2022 в 15:01
Хороша гра. Дніпро сподобався більше, особливо в атаці. Шахтар, якщо ще й продасть Мудрика, про чемпіонство може забути. Мають вибирати.
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+6
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
19.11.2022 в 15:29
Якщо продадуть за 100 мільйонів, то зможуть купити половину гравців Дніпра)
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0
-5
avatar
scorpius (Ck)
19.11.2022 в 15:01
Днепрян с победой, результат по делу. Игра ожидания оправдала, но вот Шахтер меня лично сильно разочаровал - кроме скоростных рывков Мудрика в атаке сыграл безобразно и сумбурно. Д-1 выглядел намного солиднее и эффективнее во многих компонентах игры. Днепр-1 - зимний чемпион, Шахтер больше чем на 2 место не наиграл осенью, но и этот результат вполне хорош. Проигрыш не смертелен, впереди второй круг и нет гарантий, что никто из лидеров его не завалит. Главное что УПЛ жива и это радует.
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+5
0
Alex-696 (Немирів)
19.11.2022 в 16:33
Я писав раніше - фарт закінчився, моральний підйом - теж, тепер спад.
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
19.11.2022 в 16:51
Фарт - річ мінлива. Сьогодні в однієї команди, завтра в іншої.
0
0
aleks68
19.11.2022 в 14:58
на одном мудрике далеко не уедншь.увы
Ответить
+8
-1
MaximSK (Киев)
19.11.2022 в 14:59
Шахтеру не хватает Зубкова со Шведом, еще оборона плохо сегодня сыграла, много позволили Довбику с Пихаленком
Ответить
+5
-2
balamyt (Boston)
19.11.2022 в 14:57
Браво ! Волевая историческаяПобеда Днепра1 над Шахтером свершилась
Ответить
+11
0
C_Ballack (Днепр)
19.11.2022 в 14:56
П#дар получил по заслугам.
Ответить
+8
-4
aleks68
19.11.2022 в 14:57
пи....р -это ты
Ответить
+3
-8
C_Ballack (Днепр)
19.11.2022 в 15:01
В будку пёс!!! Ахах неудачник
+8
-1
C_Ballack (Днепр)
19.11.2022 в 15:03
Вроде старый пердун, а ума кроме как стрелки переводить не хватает. Иди бомжуй ур#д
+5
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.11.2022 в 15:06
Сралэкс69 - тупий сєпар та ахмєтоський бот без мозку :)
+3
-1
MaximSK (Киев)
19.11.2022 в 15:06
Он не 69, а 68
+1
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.11.2022 в 15:29
69 - це його поза із його чоловіком :)
+2
-1
жажа_the_best (Харьков)
19.11.2022 в 14:55
8 очков отрыва это серьезный гандикап!
Ответить
+7
0
MaximSK (Киев)
19.11.2022 в 14:57
Я все еще надеюсь что Динамо станет чемпионом Украины, у нас 12 очков отставания от Днепра при одной игре в запасе. Если выиграть все оставшийся матчи, можно стать чемпионом Украины.
Ответить
+3
-2
balamyt (Boston)
19.11.2022 в 15:01
Блажен кто верует., ..,Но Это Золото Днепр1 уже не отдасть НИКОМУ !
+1
-3
C_Ballack (Днепр)
19.11.2022 в 15:04
Годуляна вернут и выграют
+2
-2
MaximSK (Киев)
19.11.2022 в 15:06
Как Годуляна вернуть? Если это цена чемпионства Динамо. я согласен.
+2
0
Dnepr United (Днепр)
19.11.2022 в 15:18
в 2026
0
-1
жажа_the_best (Харьков)
19.11.2022 в 17:03
Днепр и Заря еще раз хлопнул дырявых по 3-0 и можешь пойти похоронить свою надежду о чемпионстве дырявых на Байковом кладбище.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
19.11.2022 в 17:06
MaximSK, про Годуляна ржака)) Без обид, но Суркинамо не должно быть чемпионом. Для меня, если не Шахтер, то лучше пусть днепряне.
0
0
C_Ballack (Днепр)
19.11.2022 в 15:10
Хз, это к Суркису)
Ответить
0
-2
жажа_the_best (Харьков)
19.11.2022 в 14:54
Днепр выиграл главный матч первого круга. Поздравляю Кучера с чемпионством!
Ответить
+6
-3
aleks68
19.11.2022 в 14:56
не надорвись убогий
Ответить
+1
-8
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.11.2022 в 15:06
Ти навіщо тут своєму батьку пишеш, тупий сралєкс69? :)
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.11.2022 в 15:16
Ты как всегда, конченый.
+3
0
Alex-696 (Немирів)
19.11.2022 в 16:31
Прошу не плутати, він - 68.
0
0

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