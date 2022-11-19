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Днепр-1 нанес Шахтеру первое поражение в УПЛ за 15 месяцев
Команда из Днепра отрывается от второго места
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Днепр-1" сегодня обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:1. Голы забили Пихаленок, Довбик и Мудрик. У Александра Пихаленка помимо гола еще и ассист.
Это поражение стало первым для "Шахтера" в УПЛ за последние 15 месяцев. В последний раз донецкая команда проигрывала еще в августе 2021 года – тогда клуб обыграла "Александрия" со счетом 2:1.
Благодаря сегодняшней победе "Днепр-1" оторвался от второго места в таблице УПЛ – "Шахтера" – на восемь очков. Днепровский клуб остается единственной командой в чемпионате, которая ни разу не проиграла.
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