 Днепр-1 нанес Шахтеру первое поражение в УПЛ за 15 месяцев ᐉ UA-Футбол
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Днепр-1 нанес Шахтеру первое поражение в УПЛ за 15 месяцев

Премьер-лига
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Команда из Днепра отрывается от второго места

Днепр-1 нанес Шахтеру первое поражение в УПЛ за 15 месяцев

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" сегодня обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:1. Голы забили Пихаленок, Довбик и Мудрик. У Александра Пихаленка помимо гола еще и ассист.

Это поражение стало первым для "Шахтера" в УПЛ за последние 15 месяцев. В последний раз донецкая команда проигрывала еще в августе 2021 года – тогда клуб обыграла "Александрия" со счетом 2:1.

Благодаря сегодняшней победе "Днепр-1" оторвался от второго места в таблице УПЛ – "Шахтера" – на восемь очков. Днепровский клуб остается единственной командой в чемпионате, которая ни разу не проиграла.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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