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Йовичевич – о впечатлениях от Днепра-1: Нужно выдержать этот удар
Шахтер проиграл впервые в чемпионате
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал первое поражение своей команды в текущем сезоне УПЛ - от "Днепра-1" со счетом 1:2. Оно также стало первым для клуба в лиге за последние 15 месяцев.
Проанализируйте матч и оцените игру соперника. Трудно ли было психологически против своей бывшей команды?
"Я должен после матча поздравить "Днепр-1" с победой. Должен отдать должное: команда очень здоровая, мощно смотрится. Они предлагают прагматический футбол, используя пространство, используя Довбика и его качества, характеристики. То, что мы задумали… То, что я лично задумал – не свершилось, глядя на счет игры.
Но мы не желали отступать от собственного стиля. Хотели контролировать мяч, вытаскивать соперника, играть между линиями, заострять. Но сегодня получилось так, что преимущество в пространстве, которым владел "Днепр-1", было эффективнее мяча. Они использовали пространство, применяли контратаки и забили два гола.
Нужно выдержать этот удар, извлечь урок из этого поражения, сделать анализ. Впереди еще много туров, много очков. Сегодня произошло так, что "Днепр-1" забил два гола и победил".
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