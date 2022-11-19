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Йовичевич – о впечатлениях от Днепра-1: Нужно выдержать этот удар

Премьер-лига
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Шахтер проиграл впервые в чемпионате

Йовичевич – о впечатлениях от Днепра-1: Нужно выдержать этот удар

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал первое поражение своей команды в текущем сезоне УПЛ - от "Днепра-1" со счетом 1:2. Оно также стало первым для клуба в лиге за последние 15 месяцев.

Проанализируйте матч и оцените игру соперника. Трудно ли было психологически против своей бывшей команды?

"Я должен после матча поздравить "Днепр-1" с победой. Должен отдать должное: команда очень здоровая, мощно смотрится. Они предлагают прагматический футбол, используя пространство, используя Довбика и его качества, характеристики. То, что мы задумали… То, что я лично задумал – не свершилось, глядя на счет игры.

Но мы не желали отступать от собственного стиля. Хотели контролировать мяч, вытаскивать соперника, играть между линиями, заострять. Но сегодня получилось так, что преимущество в пространстве, которым владел "Днепр-1", было эффективнее мяча. Они использовали пространство, применяли контратаки и забили два гола.

Нужно выдержать этот удар, извлечь урок из этого поражения, сделать анализ. Впереди еще много туров, много очков. Сегодня произошло так, что "Днепр-1" забил два гола и победил".

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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aleks68
19.11.2022 в 17:13
на одном мудрике не выедешь.проиграли подборы мяча.в борьбу не лезли.в атаке вся надежда на скорость мудрика.нападающие сикан и вышедший на замену траоре играют без мяча???выбыли швед,зубков,конопля и играть фактически некому.к концу первого круга команда выдохлась.не выдерживают графика игр-чемпионат + ЛЧ.в отличии от днепр-1???кто виноват?при победах-все герои,при поражении- сироты.что дальше?вся борьба в чемпионате ещё впереди.ничего не потеряно(в том числе и для динамо).у днепра ещё будут проблемы.нужно укреплять состав и избавляться от балласта
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