Йовичевич – о впечатлениях от Днепра-1: Нужно выдержать этот удар

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал первое поражение своей команды в текущем сезоне УПЛ - от "Днепра-1" со счетом 1:2. Оно также стало первым для клуба в лиге за последние 15 месяцев.

Проанализируйте матч и оцените игру соперника. Трудно ли было психологически против своей бывшей команды?