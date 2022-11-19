Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разыграли как по нотам. ВИДЕО, как Днепр-1 забил Шахтеру после изысканной комбинации
Довбик отдал предголевой пас
фото - Олександр Приходько
В центральном матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" одержал волевую победу над "Шахтером". На скорый гол Мудрика подопечные Кучера ответили красиво разыгранной комбинацией – Адамюк запустил Довбика по флангу, тот пятой оставил мяч Гуцуляку, которій в свою очередь покатил на Пихаленка, Александр уложил на газон защитника и пробил в противоход Трубину. Так счёт стал 1:1, а во втором тайме Довбик забил победный, позволив "Днепру-1" увеличить преимущество над "Шахтером" уже до восьми очков (детальный видео отчет здесь >>>).
Популярное сейчас
- Днепр-1 – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
- УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище
- Днепр-1 - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Мудрик признался, что самый дорогой игрок Серии А просил у него футболку
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО