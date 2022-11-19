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Разыграли как по нотам. ВИДЕО, как Днепр-1 забил Шахтеру после изысканной комбинации

Премьер-лига
(1 голосов)

Довбик отдал предголевой пас

Разыграли как по нотам. ВИДЕО, как Днепр-1 забил Шахтеру после изысканной комбинации

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В центральном матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" одержал волевую победу над "Шахтером". На скорый гол Мудрика подопечные Кучера ответили красиво разыгранной комбинацией – Адамюк запустил Довбика по флангу, тот пятой оставил мяч Гуцуляку, которій в свою очередь покатил на Пихаленка, Александр уложил на газон защитника и пробил в противоход Трубину. Так счёт стал 1:1, а во втором тайме Довбик забил победный, позволив "Днепру-1" увеличить преимущество над "Шахтером" уже до восьми очков (детальный видео отчет здесь >>>).

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1 лучшие голы
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