Колос – Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляет видеообзор матча 14-го тура УПЛ, в котором "Колос" дома уступил "Ворскле". Полтавчане вышли вперед к перерыву благодаря точному удару в одно касание от Сефери. Коваливцы сравняли с пенальти, но подопечные Скрипника все-таки успели забить победный гол благодаря Степанюку.

Три заработанных очка позволили "Ворскле" подняться на шестое место в турнирной таблице. "Колос" все еще остается на восьмой позиции.

Колос – Ворскла 1:2

Голы: Вадим Милько 65 (пен.) – Тауйлян Сефери Сулейманов 30, Руслан Степанюк 80