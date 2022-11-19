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Колос – Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
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Полтавчане дважды выходили вперед в счете

Колос – Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча

Офіційний сайт Колоса/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляет видеообзор матча 14-го тура УПЛ, в котором "Колос" дома уступил "Ворскле". Полтавчане вышли вперед к перерыву благодаря точному удару в одно касание от Сефери. Коваливцы сравняли с пенальти, но подопечные Скрипника все-таки успели забить победный гол благодаря Степанюку.

Три заработанных очка позволили "Ворскле" подняться на шестое место в турнирной таблице. "Колос" все еще остается на восьмой позиции.

Колос – Ворскла 1:2

Голы: Вадим Милько 65 (пен.) – Тауйлян Сефери Сулейманов 30, Руслан Степанюк 80

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В статье: Ворскла (Полтава) Вадим Милько Руслан Степанюк Колос (Ковалевка)
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