Гол в ворота Шахтера стал для Довбика 35-м в УПЛ - ВИДЕО

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик отметился очередным голом в текущем сезоне УПЛ. В этот раз от действий форварда пострадал "Шахтер".

Для Довбика сегодняшний гол в ворота "горняков" стал 35-м в УПЛ: 29 за "Днепр-1" и шесть за "Днепр". В общей сложности он провел в чемпионате 76 матчей. Также Артем записал в свой актив восемь ассистов (исключительно за "Днепр-1").

В частности, в этом сезоне на счету 25-летнего украинца 10 голов и две результативные передачи. Сейчас он лидирует в рейтинге бомбардиров УПЛ, опережая второго Виталия Буяльского на один гол.