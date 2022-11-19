 Гол в ворота Шахтера стал для Довбика 35-м в УПЛ - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Гол в ворота Шахтера стал для Довбика 35-м в УПЛ - ВИДЕО

Премьер-лига
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Гол в ворота Шахтера стал для Довбика 35-м в УПЛ - ВИДЕО

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик отметился очередным голом в текущем сезоне УПЛ. В этот раз от действий форварда пострадал "Шахтер".

Для Довбика сегодняшний гол в ворота "горняков" стал 35-м в УПЛ: 29 за "Днепр-1" и шесть за "Днепр". В общей сложности он провел в чемпионате 76 матчей. Также Артем записал в свой актив восемь ассистов (исключительно за "Днепр-1").

В частности, в этом сезоне на счету 25-летнего украинца 10 голов и две результативные передачи. Сейчас он лидирует в рейтинге бомбардиров УПЛ, опережая второго Виталия Буяльского на один гол.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
tribuna.com

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