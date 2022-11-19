Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: Знали, как тяжело играть в Ковалевке
Коуч полтавчан о победе в свой День рождения
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал
"Благодарю вас (прим. - за поздравление с днем рождения). Я хочу сказать спасибо ребятам за то, что они смогли выиграть сегодня. Я вспоминал перед матчем, что в моей карьере не случалось игр, которые бы я проводил в свой День рождения. Сегодня впервые и это победа. Знали, как тяжело играть в Ковалевке. Потому победа для нас ценна.
Мы удовлетворены результатом. Мы еще помнили наш удачный второй тайм в игре с "Днепром-1", хотели не потерять настрой.
Сегодня хорошо вошли в игру, забили гол, понимая, что будет на это сразу реакция соперника. После 1:1 не стали играть на удержание. Забили второй раз, и очень этому рады. Благодарен ребятам, проявившим характер и в целом сыграли хорошо.
По десятибалльной шкале мы сыграли сегодня на твердую "семерку". Команда поздравила меня с Днем рождения, много знакомых тоже. Впрочем, это обычный запоминающийся день", - рассказал Скрипник.
Популярное сейчас
- Девятая победа Полесья, ЛНЗ закрепился на первом месте. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Катар – Эквадор. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча-открытия ЧМ-2022
- Днепр-1 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.11.2022
- Мудрик признался, что самый дорогой игрок Серии А просил у него футболку
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО