Скрипник: Знали, как тяжело играть в Ковалевке

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал гостевую победу над "Колосом" в рамках 14-го тура УПЛ.

"Благодарю вас (прим. - за поздравление с днем ​​рождения). Я хочу сказать спасибо ребятам за то, что они смогли выиграть сегодня. Я вспоминал перед матчем, что в моей карьере не случалось игр, которые бы я проводил в свой День рождения. Сегодня впервые и это победа. Знали, как тяжело играть в Ковалевке. Потому победа для нас ценна.

Мы удовлетворены результатом. Мы еще помнили наш удачный второй тайм в игре с "Днепром-1", хотели не потерять настрой.

Сегодня хорошо вошли в игру, забили гол, понимая, что будет на это сразу реакция соперника. После 1:1 не стали играть на удержание. Забили второй раз, и очень этому рады. Благодарен ребятам, проявившим характер и в целом сыграли хорошо.

По десятибалльной шкале мы сыграли сегодня на твердую "семерку". Команда поздравила меня с Днем рождения, много знакомых тоже. Впрочем, это обычный запоминающийся день", - рассказал Скрипник.