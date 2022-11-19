Пихаленок: Эмоции невероятные, мы победили гранд украинского футбола

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал победу над "Шахтером" (2:1) в 14-м туре УПЛ:

"Эмоции невероятные! Мы победили гранд украинского футбола, отдали все силы и заслужили этот выигрыш. Мы с первых минут давили, имели много моментов и могли забивать еще. Но не распорядились мячом.

Да, я всех знаю в "Шахтере". Это мой родной клуб, и было приятно всех увидеть, вспомнить старые эмоции. Игра против бывшего тренерского штаба? Конечно, это придавало мотивации.

Мы знали, как будет играть "Шахтер". Первый тайм, полагаю, мы провели очень хорошо. Во втором под конец начали уже подсаживаться физически, соперник давил, но мы могли выбежать в контратаку и забить третий мяч.

У нас было целых 5 дней, и мы успели кое-что восстановиться. Сегодня мы немного порадуемся, а через три дня у нас будет очень важный матч с "Александрией".

Чемпионство? Мы идем от матча к матчу и будем смотреть дальше", - сказал Пихаленок.