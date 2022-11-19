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Источник: Селезнев, понимая бесперспективное положение в Минае, предлагал свои услуги другой команде УПЛ
Но получил отказ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Нападающий "Миная", бывший форвард сборной Украины и один из лучших бомбардиров в истории УПЛ Евгений Селезнев уже долгое время остается без игровой практики. Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", футболист, понимая свое бесперспективное положение в "Минае", пытался найти для себя другие варианты продолжения карьеры.
"Еще в октябре Селезнев благодаря личным знакомствам выходил на тренерский штаб "Вереса" и предлагал свою кандидатуру. Но получил резкий отказ", - пишет источник.
Отметим, что перед началом текущего сезона Селезнев заключил с "Минаем" новый контракт. Он сыграл в текущем чемпионате семь минут, выйдя на замену в перенесенном матче первого тура против "Львова".
В последних восьми матчах Селезнев не попадал в заявку "Миная". Даже тогда, когда травмировались два основных нападающих Вишневский и Коломоец.
В воскресенье, 20-го ноября, "Минай" сыграет в рамках 14-го тура против "Металлиста".
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