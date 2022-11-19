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Вишняк: Игра с Ворсклой была более ничейная. Мы создали достаточно моментов, чтобы не проиграть

Премьер-лига
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Наставник "Колоса" об игре против команды Скрипника

Вишняк: Игра с Ворсклой была более ничейная. Мы создали достаточно моментов, чтобы не проиграть

ФК "Колос" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк поделился мыслями насчет поражения от полтавской "Ворсклы" в рамках 14-го тура чемпионата Украины.

"Хочется сказать, что это досадное поражение для нас, на мой взгляд. Все же игра была более ничейная. Но победила "Ворскла", и я поздравляю их с победой...

Что касается матча, то по горячим следам: то одна, то другая команда владела преимуществом. На мой взгляд, мы создавали моменты в достаточном количестве, чтобы избежать поражения. Ну ничего, будем готовиться к следующим турам.

На счет состояния поля? Хочется поблагодарить работников клуба, которые подготовили это поле. Учитывая погодные условия, оно был в идеальном состоянии. Не было ни луж, ни болота. Да, поле было тяжеловато, но в целом довольно хороший газон, не помешавший командам играть в футбол", - поделился Вишняк.

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В статье: Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
ФК "Колос"

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