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Вишняк: Игра с Ворсклой была более ничейная. Мы создали достаточно моментов, чтобы не проиграть
Наставник "Колоса" об игре против команды Скрипника
ФК "Колос" / Автор неизвестен
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк поделился мыслями насчет
"Хочется сказать, что это досадное поражение для нас, на мой взгляд. Все же игра была более ничейная. Но победила "Ворскла", и я поздравляю их с победой...
Что касается матча, то по горячим следам: то одна, то другая команда владела преимуществом. На мой взгляд, мы создавали моменты в достаточном количестве, чтобы избежать поражения. Ну ничего, будем готовиться к следующим турам.
На счет состояния поля? Хочется поблагодарить работников клуба, которые подготовили это поле. Учитывая погодные условия, оно был в идеальном состоянии. Не было ни луж, ни болота. Да, поле было тяжеловато, но в целом довольно хороший газон, не помешавший командам играть в футбол", - поделился Вишняк.
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