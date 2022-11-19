 Довбик достиг отметки в 50 голов в футболке украинских команд ᐉ UA-Футбол
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Довбик достиг отметки в 50 голов в футболке украинских команд

Премьер-лига
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Статистика по каждому сезону

Довбик достиг отметки в 50 голов в футболке украинских команд

scdnipro1.com.ua

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В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.

Победный гол в этом поединке записал на свой счет нападающий днепрян Артем Довбик. Этот забитый мяч стал 50-м для 25-летнего форварда в футболке украинских команд.

Статистика Довбика по сезонам:

Сезон

Голы

УПЛ

Кубок Украины

Еврокубки

Сборная Украины

Клуб Довбика

2016/17

5

5

0

0

0

Днепр

2020/21

11

6

4

0

1

СК Днепр-1

2021/22

17

14

0

0

3

СК Днепр-1

2022/23

17

10

0

5

2

СК Днепр-1
50 35 4 5 6

В текущем сезоне во всех турнирах Артем провел 21 матч и записал на свой счет 15 голов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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