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Довбик достиг отметки в 50 голов в футболке украинских команд
Статистика по каждому сезону
scdnipro1.com.ua
В рамках 14-го тура чемпионата Украины
Победный гол в этом поединке записал на свой счет нападающий днепрян Артем Довбик. Этот забитый мяч стал 50-м для 25-летнего форварда в футболке украинских команд.
Статистика Довбика по сезонам:
|
Сезон
|
Голы
|
УПЛ
|
Кубок Украины
|
Еврокубки
|
Сборная Украины
|
Клуб Довбика
|
2016/17
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
Днепр
|
2020/21
|
11
|
6
|
4
|
0
|
1
|
СК Днепр-1
|
2021/22
|
17
|
14
|
0
|
0
|
3
|
СК Днепр-1
|
2022/23
|
17
|
10
|
0
|
5
|
2
|
СК Днепр-1
|50
|35
|4
|5
|6
В текущем сезоне во всех турнирах Артем провел 21 матч и записал на свой счет 15 голов.
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