Довбик достиг отметки в 50 голов в футболке украинских команд

В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.

Победный гол в этом поединке записал на свой счет нападающий днепрян Артем Довбик. Этот забитый мяч стал 50-м для 25-летнего форварда в футболке украинских команд.

Статистика Довбика по сезонам:

Сезон Голы УПЛ Кубок Украины Еврокубки Сборная Украины Клуб Довбика 2016/17 5 5 0 0 0 Днепр 2020/21 11 6 4 0 1 СК Днепр-1 2021/22 17 14 0 0 3 СК Днепр-1 2022/23 17 10 0 5 2 СК Днепр-1 50 35 4 5 6

В текущем сезоне во всех турнирах Артем провел 21 матч и записал на свой счет 15 голов.