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Мудрик лидирует среди наиболее результативных игроков УПЛ. Довбик идет на втором месте

Премьер-лига
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У одного больше ассистов, у другого – голов

Мудрик лидирует среди наиболее результативных игроков УПЛ. Довбик идет на втором месте

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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В матче 14-го тура УПЛ между "Днепр-1" и "Шахтером" Артем Довбик и Михаил Мудрик отличились по забитому голу.

В активе Мудрика по шесть мячей и голевых передач, а на счету Довбика 10 голов и один ассит. Вингер "Шахтера" на данный момент находится на первой строчке наиболее результативных футболистов этого сезона чемпионата Украины, нападающий днепрян следует за ним.

Третья ступенька закреплена сразу за двумя футболистами: Виталием Бульяским из "Динамо" (9+1) и Александром Пихаленко из того же "Днепра-1" (5+5).

Отметим, что в 2022-м году на "Днепр-1" и "Динамо" ожидают по два матча, а на "Шахтер" – еще один.

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В статье: Виталий Буяльский Шахтер (Донецк) Артем Довбик Александр Пихаленок СК Днепр-1 Михаил Мудрик
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