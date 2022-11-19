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Мудрик лидирует среди наиболее результативных игроков УПЛ. Довбик идет на втором месте
У одного больше ассистов, у другого – голов
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
В матче 14-го тура УПЛ между "Днепр-1" и "Шахтером" Артем Довбик и Михаил Мудрик отличились по забитому голу.
В активе Мудрика по шесть мячей и голевых передач, а на счету Довбика 10 голов и один ассит. Вингер "Шахтера" на данный момент находится на первой строчке наиболее результативных футболистов этого сезона чемпионата Украины, нападающий днепрян следует за ним.
Третья ступенька закреплена сразу за двумя футболистами: Виталием Бульяским из "Динамо" (9+1) и Александром Пихаленко из того же "Днепра-1" (5+5).
Отметим, что в 2022-м году на "Днепр-1" и "Динамо" ожидают по два матча, а на "Шахтер" – еще один.
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