 Днепр-1, Шахтер-2. Как горняки перемудрили, а команда Кучера нашла баланс. Аудиомнение #178 ᐉ UA-Футбол
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Днепр-1, Шахтер-2. Как горняки перемудрили, а команда Кучера нашла баланс. Аудиомнение #178

Премьер-лига
(2 голосов)

Зимний чемпион уже известен

Днепр-1, Шахтер-2. Как горняки перемудрили, а команда Кучера нашла баланс. Аудиомнение #178

СК Днепр-1

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем центральные поединки УПЛ. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Под звуки ливня, без электричества и благодаря мобильному интернету пробиваемся сквозь темноту с новым подкастом. Не только долго и обстоятельно сравниваем Довбика и Мудрика, но и объясняем, почему "Заря" так сильно поиздевалась над "Александрией". Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:55 – "СК Днепр-1" – "Шахтер" (2:1);

14:29 – "Заря" – "Александрия" (4:1);

22:53 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Заря (Луганск) Александр Кучер Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Владимир Адамюк Артем Довбик Александр Пихаленок Александрия СК Днепр-1 Сергей Булеца Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин Патрик ван Леувен Подкасты UA-Футбол
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