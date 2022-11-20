Днепр-1, Шахтер-2. Как горняки перемудрили, а команда Кучера нашла баланс. Аудиомнение #178

Обсуждаем центральные поединки УПЛ. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Под звуки ливня, без электричества и благодаря мобильному интернету пробиваемся сквозь темноту с новым подкастом. Не только долго и обстоятельно сравниваем Довбика и Мудрика, но и объясняем, почему "Заря" так сильно поиздевалась над "Александрией". Как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:55 – "СК Днепр-1" – "Шахтер" (2:1);

14:29 – "Заря" – "Александрия" (4:1);

22:53 – Не попадайте в офсайд!