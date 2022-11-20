Тренер Металлиста: Во втором тайме против Миная мы проиграли борьбу

Главный тренер "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал поражение своих подопечных в поединке против "Миная":

“ –В который раз тяжело разговаривать после матча. На наш взгляд, в первом тайме у нас были моменты, которые не использовали. Во втором тайме что-то случилось и "Минай" как хозяин поля навязал нам борьбу. Мы ее проиграли, к сожалению. Это и вылилось в итоговый результат.

– Что именно случилось, почему команда подсела во втором тайме?

– Проиграли борьбу, мы не подсели. В начале второго тайма действовали неплохо на чужой половине поля, но проиграли борьбу и впереди, и сзади. Поэтому такой результат”, - сказал Ратий.