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Тренер Металлиста: Во втором тайме против Миная мы проиграли борьбу

Премьер-лига
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И пропустили решающий гол

Тренер Металлиста: Во втором тайме против Миная мы проиграли борьбу

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал поражение своих подопечных в поединке против "Миная":

“ –В который раз тяжело разговаривать после матча. На наш взгляд, в первом тайме у нас были моменты, которые не использовали. Во втором тайме что-то случилось и "Минай" как хозяин поля навязал нам борьбу. Мы ее проиграли, к сожалению. Это и вылилось в итоговый результат.

– Что именно случилось, почему команда подсела во втором тайме?

– Проиграли борьбу, мы не подсели. В начале второго тайма действовали неплохо на чужой половине поля, но проиграли борьбу и впереди, и сзади. Поэтому такой результат”, - сказал Ратий.

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Отметим, что "Металлист" после 13 сыгранных матчей набрал 15 очков и находится на 11 месте в таблице УПЛ.

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В статье: Олег Ратий ФК Минай Металлист (Харьков)
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