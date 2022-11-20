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Тренер Металлиста: Во втором тайме против Миная мы проиграли борьбу
И пропустили решающий гол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал поражение своих подопечных в поединке против "Миная":
“ –В который раз тяжело разговаривать после матча. На наш взгляд, в первом тайме у нас были моменты, которые не использовали. Во втором тайме что-то случилось и "Минай" как хозяин поля навязал нам борьбу. Мы ее проиграли, к сожалению. Это и вылилось в итоговый результат.
– Что именно случилось, почему команда подсела во втором тайме?
– Проиграли борьбу, мы не подсели. В начале второго тайма действовали неплохо на чужой половине поля, но проиграли борьбу и впереди, и сзади. Поэтому такой результат”, - сказал Ратий.
Отметим, что "Металлист" после 13 сыгранных матчей набрал 15 очков и находится на 11 месте в таблице УПЛ.
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