Так бы в чужие. ВИДЕО, как форвард Кривбасса забил классный гол в девятку… своих ворот

В воскресенье, 20 ноября, в рамках 14 тура встречаются "Кривбасс" и "Металлист 1925". Гости открыли счет уже на восьмой минуте, но не без помощи соперника. При подаче штрафного Роман Дебелко срезал головой мяч в девятку собственных ворот. Получилось очень эффектно.

Интересно, что ранее форвард "Кривбасса" оформил дубль в игре с "Ингульцем", также забивал в ворота "Динамо".

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