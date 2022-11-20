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Так бы в чужие. ВИДЕО, как форвард Кривбасса забил классный гол в девятку… своих ворот
Роману Дебелко не повезло
фото - ФК Кривбас
В воскресенье, 20 ноября, в рамках 14 тура встречаются "Кривбасс" и "Металлист 1925". Гости открыли счет уже на восьмой минуте, но не без помощи соперника. При подаче штрафного Роман Дебелко срезал головой мяч в девятку собственных ворот. Получилось очень эффектно.
Интересно, что ранее форвард "Кривбасса" оформил дубль в игре с "Ингульцем", также забивал в ворота "Динамо".
За ходом игры "Кривбасс" – "Металлист 1925" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
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