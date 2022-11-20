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Так бы в чужие. ВИДЕО, как форвард Кривбасса забил классный гол в девятку… своих ворот

Премьер-лига
(2 голосов)

Роману Дебелко не повезло

Так бы в чужие. ВИДЕО, как форвард Кривбасса забил классный гол в девятку… своих ворот

фото - ФК Кривбас

Новина українською

В воскресенье, 20 ноября, в рамках 14 тура встречаются "Кривбасс" и "Металлист 1925". Гости открыли счет уже на восьмой минуте, но не без помощи соперника. При подаче штрафного Роман Дебелко срезал головой мяч в девятку собственных ворот. Получилось очень эффектно.

Интересно, что ранее форвард "Кривбасса" оформил дубль в игре с "Ингульцем", также забивал в ворота "Динамо".

За ходом игры "Кривбасс" – "Металлист 1925" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
20.11.2022 в 15:57
Браво Дебелко, браво! В чужие не выходит, так в свои забьём, молодец! Форвард всегда должен быть в тонусе.
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