Шаран: Второй тайм против Металлиста был лучшим для Миная в этом сезоне

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Металлиста":

“ – Это был лучший домашний матч "Миная" в этом сезоне?

– Не могу сказать, что лучший матч, но второй тайм – это точно. Были поединки, в которых мы выглядели более агрессивно, конструктивно, однако не могли забить. Сегодня в первом тайме "Металлист" имел моменты, но в перерыве мы объяснили ребятам, что сами себе создаем проблемы. В некоторых моментах мы переигрывали соперника, но не развивали свое преимущество. Говорили ребятам, что это последняя домашняя игра в году, надо действовать проще.

Во втором тайма на поле видели только "Минай", только игроков "Миная". Почему? Кроме одного удара в наши ворота, ничего другого я не увидел. Мы очень агрессивно сыграли, прессинговали, выдержали темп. Могли забить решающий мяч и раньше. Но слава Богу, что победили. Очень этого хотели в заключительном домашнем поединке года.

– Вишневский почувствовал, что его хотели менять и забил аккуратно перед уходом с поля?

– Да, замена уже готовилась, но хорошо, что произошло так, как произошло. Хорошо, что Дмитрук наконец-то выдал голевую передачу во втором своем поединке в основе (у Гончара травма - он не мог сыграть). Мы забили, хотя могли раньше это делать во втором тайме

– Администратор клуба был в странном головном уборе сегодня. Теперь на фарт пусть всегда в нем ходит?

– Можно и так, действительно. Мы хотели поздравить с Днем рождения и нашего тренера Игоря Лучкевича. Это удалось. Полагаю, что это заслуженная победа.

– Перед матчем в словах представителей тренерского штаба чувствовалась уверенность перед этой игрой. Это действительно так?

– Уверенность появилась не перед этим матчем, а после ничьей с "Рухом". Потому что при плохой игре в том матче (в плане конструктива) смогли преодолеть себя, выиграть борьбу, проявить характер. Потому к сегодняшнему матчу готовились с уверенностью. Кроме того, эту уверенность нам придавал тот факт, что раньше мы играли с "Металлистом" товарищеский матч и победили его 2:1”, - сказал Шаран.