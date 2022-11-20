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Шаран: Второй тайм против Металлиста был лучшим для Миная в этом сезоне
Соперник ничего не показал
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Металлиста":
“ – Это был лучший домашний матч "Миная" в этом сезоне?
– Не могу сказать, что лучший матч, но второй тайм – это точно. Были поединки, в которых мы выглядели более агрессивно, конструктивно, однако не могли забить. Сегодня в первом тайме "Металлист" имел моменты, но в перерыве мы объяснили ребятам, что сами себе создаем проблемы. В некоторых моментах мы переигрывали соперника, но не развивали свое преимущество. Говорили ребятам, что это последняя домашняя игра в году, надо действовать проще.
Во втором тайма на поле видели только "Минай", только игроков "Миная". Почему? Кроме одного удара в наши ворота, ничего другого я не увидел. Мы очень агрессивно сыграли, прессинговали, выдержали темп. Могли забить решающий мяч и раньше. Но слава Богу, что победили. Очень этого хотели в заключительном домашнем поединке года.
– Вишневский почувствовал, что его хотели менять и забил аккуратно перед уходом с поля?
– Да, замена уже готовилась, но хорошо, что произошло так, как произошло. Хорошо, что Дмитрук наконец-то выдал голевую передачу во втором своем поединке в основе (у Гончара травма - он не мог сыграть). Мы забили, хотя могли раньше это делать во втором тайме
– Администратор клуба был в странном головном уборе сегодня. Теперь на фарт пусть всегда в нем ходит?
– Можно и так, действительно. Мы хотели поздравить с Днем рождения и нашего тренера Игоря Лучкевича. Это удалось. Полагаю, что это заслуженная победа.
– Перед матчем в словах представителей тренерского штаба чувствовалась уверенность перед этой игрой. Это действительно так?
– Уверенность появилась не перед этим матчем, а после ничьей с "Рухом". Потому что при плохой игре в том матче (в плане конструктива) смогли преодолеть себя, выиграть борьбу, проявить характер. Потому к сегодняшнему матчу готовились с уверенностью. Кроме того, эту уверенность нам придавал тот факт, что раньше мы играли с "Металлистом" товарищеский матч и победили его 2:1”, - сказал Шаран.
Отметим, что благодаря победе "Минай" вплотную подошел к "Металлисту" в турнирной таблице УПЛ. Пока закарпатцы находятся на 11 месте, уступая харьковчанам (10 позиция) двумя очками.
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