Кривбасс - Металлист 1925 - 0:2. Автогол и дождь разрушают все планы Вернидуба

После бегства россиян с правого берега Днепра у "Кривбасса" появилась возможность сыграть на своем домашнем стадионе "Металлург". Но погодные условия нивелировали преимущество родных стен – постоянный дождь максимально замедлил игру. Если учесть, что уже на восьмой минуте Роман Дебелко красиво срезал мяч головой в свои ворота, ситуация оказалась очень благоприятной для подопечных Эдмара и Голодюка.

Харьковчане спокойно держали соперника на безопасном расстоянии, а к концу первого тайма еще и закрепили преимущество. Пара стенок на собственной половине поля и Вачиберадзе бросает в прорыв Андрея Борячука, наконец вернувшегося после травмы. Форвард воспользовался свободным пространством на половине соперника, вышел на свидание с Сарнавским и пробил в ближний угол. Для форварда этот гол стал 25-м в высшем дивизионе украинского футбола.

На второй тайм Юрий Вернидуб выпустил двух свежих игроков, а затем попытался освежить атаку, но ни Микитишин, ни Устименко, ни Хобленко путей к воротам Мозиля так и не нашли. Да и вообще, за весь второй тайм команды только однажды попали в рамку, впрочем, опасным удар Дмитрия Кравченко вряд ли можно назвать.

В конце концов "Металлист 1925" одержал свою вторую победу подряд (в общем не проигрывает уже в трех матчах) и убегает от борьбы за выживание. "Кривбасс" на фоне победы "Миная" над "Металлистом" опускается в зону переходных матчей.

VBET лига. 14-й тур

20 ноября. Кривой Рог. Стадион "Металлург"

"Кривбасс" - "Металлист 1925" 0:2

Голы: Дебелко 8 аг, Борячук 44

"Кривбасс": Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Ловрич, Дибанго (Стецьков 46) – Банада, Капич (Татарков 46) – Задерака (Микитишин 60), Хомченовский, Волошин (Устименко 73) – Дебелко (Хобленко 73)

Тренер: Юрий Вернидуб

"Металлист 1925": Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус – Габелок, Вачиберадзе, Кравченко (Ткачук 90+1) – Русин (Дмитренко 78), Борячук (Чирук 67), Ременюк

Тренер: Эдмар

Предупреждения: Якимец 66 – Габелок 56