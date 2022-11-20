 Кривбасс - Металлист 1925 - 0:2. Автогол и дождь разрушают все планы Вернидуба ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс - Металлист 1925 - 0:2. Автогол и дождь разрушают все планы Вернидуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Металлист 1925 - 0:2. Автогол и дождь разрушают все планы Вернидуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане прерывают победную серию Кривбасса и продолжают свою

Кривбасс - Металлист 1925 - 0:2. Автогол и дождь разрушают все планы Вернидуба

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

После бегства россиян с правого берега Днепра у "Кривбасса" появилась возможность сыграть на своем домашнем стадионе "Металлург". Но погодные условия нивелировали преимущество родных стен – постоянный дождь максимально замедлил игру. Если учесть, что уже на восьмой минуте Роман Дебелко красиво срезал мяч головой в свои ворота, ситуация оказалась очень благоприятной для подопечных Эдмара и Голодюка.

Харьковчане спокойно держали соперника на безопасном расстоянии, а к концу первого тайма еще и закрепили преимущество. Пара стенок на собственной половине поля и Вачиберадзе бросает в прорыв Андрея Борячука, наконец вернувшегося после травмы. Форвард воспользовался свободным пространством на половине соперника, вышел на свидание с Сарнавским и пробил в ближний угол. Для форварда этот гол стал 25-м в высшем дивизионе украинского футбола.

На второй тайм Юрий Вернидуб выпустил двух свежих игроков, а затем попытался освежить атаку, но ни Микитишин, ни Устименко, ни Хобленко путей к воротам Мозиля так и не нашли. Да и вообще, за весь второй тайм команды только однажды попали в рамку, впрочем, опасным удар Дмитрия Кравченко вряд ли можно назвать.

В конце концов "Металлист 1925" одержал свою вторую победу подряд (в общем не проигрывает уже в трех матчах) и убегает от борьбы за выживание. "Кривбасс" на фоне победы "Миная" над "Металлистом" опускается в зону переходных матчей.

VBET лига. 14-й тур
20 ноября. Кривой Рог. Стадион "Металлург"

"Кривбасс" - "Металлист 1925" 0:2

Голы: Дебелко 8 аг, Борячук 44

"Кривбасс": Сарнавский – Якимец, Вернидуб, Ловрич, Дибанго (Стецьков 46) – Банада, Капич (Татарков 46) – Задерака (Микитишин 60), Хомченовский, Волошин (Устименко 73) – Дебелко (Хобленко 73)
Тренер: Юрий Вернидуб

"Металлист 1925": Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус – Габелок, Вачиберадзе, Кравченко (Ткачук 90+1) – Русин (Дмитренко 78), Борячук (Чирук 67), Ременюк
Тренер: Эдмар

Предупреждения: Якимец 66 – Габелок 56

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
denis066 (Днепр )
20.11.2022 в 16:11
Команду вообще не узнал,если так будут играть с Днепром,то 0:5 гарантировано минимум
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.11.2022 в 16:14
Переезд в Кривой Рог это была дурная затея. Как впрочем и всё у клоуна Гагарина.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.11.2022 в 16:11
Конечно... всё испортил автогол Дебелко. По такой погоде Металлисту потом легче было разрушать и контратаковать. Всё испортил Дебелко. Прости Рома, но ты шлемазл ещё тот.
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 16:15
А забил красиво. Вот бы Барса научилась так стандарты реализовывать, а то после ухода престарелого ДеЙонга всё пропало.)
Ответить
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
20.11.2022 в 16:03
Хто це писав? ""з’явилась можливість зіграти на своєму домашньому стадіоні "Металург"" На стадіоні Металург ніхто не грав вже 8+ років, і найближчий чи середній перспективі і не зіграют. Кривбас вдома грає на стадіоні "Гірник".
Ответить
0
0
avatar
denis066 (Днепр )
20.11.2022 в 16:14
как писали раньше Металлург снесли и строят новый,но пока война сейчас не до этого,так,что автор ошибся,,,
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.11.2022 в 16:01
З поверненям на рідну землю вас, дуже дорогі ви наші хлопці! Щиро вам дякуємо! Низький вам уклін від мене та мого друга Алекса.
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 16:00
Что я вижу, брат? Они что не в чёрной форме играли?
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.11.2022 в 16:04
Ну я же не знал, шо мы начнём забивать в свои ворота и дождь пойдёт. Надо было во Львове сидеть.
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.11.2022 в 16:05
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде