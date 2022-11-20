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Минай - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола
Тренерство Кобина результата для харьковчан не дало
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Минай" дома минимально обыграл "Металлист". Единственный и победный мяч в игре записал форвард хозяев Олег Вишневский - нападающий поразил ворота харьковчан в самой концовке встречи. Примечательно, что "Металлистом" вместо Олега Ратия с кромки поля руководил Василий Кобин, который, как подтвердили непосредственно в клубе, является спортивным директором. После этого тура подопечные Владимира Шарана занимают 11-е место, имея в своем активе 13 очков. В свою очередь у "Металлиста" на 2 балла больше, и команда расположилась на одну позицию выше в турнирной таблице.
УПЛ. 14-й тур. 20.11.2022
Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Виталий Романов
Гол: Олег Вишневский 86
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