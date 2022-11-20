 Минай - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола ᐉ UA-Футбол
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Минай - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Тренерство Кобина результата для харьковчан не дало

Минай - Металлист 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Минай" дома минимально обыграл "Металлист". Единственный и победный мяч в игре записал форвард хозяев Олег Вишневский - нападающий поразил ворота харьковчан в самой концовке встречи. Примечательно, что "Металлистом" вместо Олега Ратия с кромки поля руководил Василий Кобин, который, как подтвердили непосредственно в клубе, является спортивным директором. После этого тура подопечные Владимира Шарана занимают 11-е место, имея в своем активе 13 очков. В свою очередь у "Металлиста" на 2 балла больше, и команда расположилась на одну позицию выше в турнирной таблице.

УПЛ. 14-й тур. 20.11.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Виталий Романов

ФК "Минай" - "Металлист" 1:0

Гол: Олег Вишневский 86

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В статье: ФК Минай Металлист (Харьков)
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