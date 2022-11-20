 Кривбасс - Металлист 1925 0:2. Обзор матча и видео голов ᐉ UA-Футбол
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Кривбасс - Металлист 1925 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Харьковчане оформили победу еще в первом тайме

Кривбасс - Металлист 1925 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ / Автор невідомий

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В рамках 14-го тура УПЛ "Металлист 1925" уверенно обыграл "Кривбасс" - 2:0. Харьковчане сделали результат еще в первом тайме. Счет в поединке был открыт уже на 8-й минуте встречи, благодаря автоголу, а преимущество гостей удвоил форвард Андрей Борячук. После этого тура команда Юрия Вернидуба расположилась на 13-м месте в турнирной таблице, а подопечные Эдмара - на 8-й позиции.

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20 ноября. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Металлист 1925" 0:2

Голы: Дебелко 8 аг, Борячук 44

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
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