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Кривбасс - Металлист 1925 0:2. Обзор матча и видео голов
Харьковчане оформили победу еще в первом тайме
Фото: УПЛ / Автор невідомий
В рамках 14-го тура УПЛ "Металлист 1925" уверенно обыграл "Кривбасс" - 2:0. Харьковчане сделали результат еще в первом тайме. Счет в поединке был открыт уже на 8-й минуте встречи, благодаря автоголу, а преимущество гостей удвоил форвард Андрей Борячук. После этого тура команда Юрия Вернидуба расположилась на 13-м месте в турнирной таблице, а подопечные Эдмара - на 8-й позиции.
VBET лига. 14-й тур
20 ноября. Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Голы: Дебелко 8 аг, Борячук 44
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