Кривбасс - Металлист 1925 0:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 14-го тура УПЛ "Металлист 1925" уверенно обыграл "Кривбасс" - 2:0. Харьковчане сделали результат еще в первом тайме. Счет в поединке был открыт уже на 8-й минуте встречи, благодаря автоголу, а преимущество гостей удвоил форвард Андрей Борячук. После этого тура команда Юрия Вернидуба расположилась на 13-м месте в турнирной таблице, а подопечные Эдмара - на 8-й позиции.

VBET лига. 14-й тур

20 ноября. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Кривбасс" - "Металлист 1925" 0:2

Голы: Дебелко 8 аг, Борячук 44