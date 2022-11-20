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Тренер Металлиста 1925: За счет большого желания и бойцовских качеств не уступили Кривбассу
Коуч харьковчан о победе над командной Вернидуба
ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен
Тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк поделился мнениями после
- Непростая и очень сложная игра, при тяжелых погодных условиях. Наши игроки даже в таких условиях пытались контролировать мяч. Я думаю, за счет этого и за счет большого желания, бойцовских качеств, в этом они сегодня не уступили "Кривбассу". Хотя мы знали, какая у соперника хорошая команда. Мы настраивали именно на такую игру игроков, очень большая им благодарность, что они выполнили все о чем мы с ними договаривались. Я считаю, что сегодня закономерный результат.
- Поле способствовало или мешало развитию быстрых атак. Была ли особая подготовка к игре с "Кривбассом"?
- Мы вообще последние три дня готовились на снегу, для нас даже такое поле по сравнению с последними тренировками подходило нам. Я думаю, поле было одинаковым для обеих команд, мы воспользовались своими шансами и не позволили "Кривбассу" воспользоваться их сильными сторонами.
- Как в общем оцените соперника?
- Как я уже говорил, очень хорошая команда. Мы знали какой у них тренер, возможно, им нужно больше времени, но это уже их проблемы. В общем, очень хорошая команда, с очень квалифицированным тренером.
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