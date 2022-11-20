Вернидуб: Когда игроки уходят с поля, а футболка не грязная, разве это борьба?

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от харьковского "Металлиста 1925" в рамках 14-го тура УПЛ.

- Что не получилось? Не хватило характера. То, чего сегодня было достаточно у соперника. Да играть без характера невозможно. Хотя предупреждали, что очень важный матч. Тем более все делалось для того, чтобы сыграть на домашнем стадионе, в Кривом Роге.

Вышли: этот непонятный первый мяч влетел. Это где-то, возможно, сыграло свою роль. Это надломило ребят. Хотя был момент, забей Дмитрий Хомченовский… Все было бы по-другому. "Металлист 1925" после гола сменил вектор игры, начал играть на контратаках. А нам нужно было забивать, поэтому многие атаковали.

То, что хотел от команды увидеть… Не смог до них докричаться. А наши опорные хавы "садились" низко, и кому отдавать пас, если там один нападающий Дебелко. Ну максимум еще два крайних хава: Задерака и Волошин. Этого мало. Надо было где-то Хомченовскому, Капичу исполнять роль "восьмерок". Но они "садились" ниже, хотели раз играть. Это была большая ошибка.

И в конце тайма пропустили второй гол на контратаке. Думаю, это "сломало" команду психологически. А второй тайм уже такая игра… Никто не забил. Мне очень не понравилась наша игра. Во-первых, это отсутствие характера, хотя должны были его показать. Если его нет – думаю, вопрос ко мне как к главному тренеру.

Будем разбираться с ребятами, почему так получилось. Думаю, следующая игра будет совсем другой, а там посмотрим.

- Погодные условия сегодня повлияли на игру, по вашему мнению?

- Они были одинаковы для обеих команд. Надо настраиваться и играть в любую погоду. Я говорил ребятам перед игрой: только характер, только борьба, тогда мы победим. Когда игроки приходят в раздевалку с поля, а футболка не грязная, разве это борьба?

- Следующая игра – против "Днепра-1". Это дерби для Кривого Рога. Как будете готовиться к этому противостоянию?

- Как на каждый другой матч. Да, на сегодняшний день они – лидеры чемпионата, но это ни о еще не говорит. Футболисты должны быть профессионалами и не делить соперников на лидеров, середняков и аутсайдеров. Поэтому будем настраиваться, выходить и играть.

- Почему у "Кривбасса" было мало ударов по воротам, ведь в такую ​​погоду это могла быть реальная возможность для голов?

- Трудно сказать. Для того чтобы пробивать по воротам, нужно все сделать для партнера, чтобы было удобно наносить удар. Мы ведь контролировали мяч, но это все в центре поля. Не было опасных моментов, чтобы мы действительно что-нибудь интересное разыграли. Здесь нужно отдать должное сопернику.

Выпустил двух нападавших, очень хотел сменить рисунок. Должны были проходить кроссы с флангов. Но вы же видели, если игроки боятся сделать длинную передачу, а отдают мяч вратарю, чтобы эту передачу сделал он… Это уже полная катастрофа. Это значит, где-то есть страх ошибиться. А когда играешь, не нужно бояться, так как ошибиться может каждый.