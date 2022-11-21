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Последний в году тур УПЛ и много-много Мундиаля. Расписание футбола на 21 - 27 ноября
Как насчет Франция – Дания или Испания - Германия? Или вам больше нравится Днепр-1 – Александрия?
фото - СК Дніпро-1
UA-Футбол традиционно собрал для вас перечень всех самых интересных матчей, которые состоятся в течение недели – с 21 по 27 ноября. Конечно, в центре внимания Чемпионат мира, но не забывайте, что и Украинская Премьер-лига еще не ушла на каникулы.
Понедельник, 21 ноября
Начнется футбольный день битвой аутсайдеров - "Ингулец" сыграет со "Львовом", у них эстафету перехватят "Верес" и "Динамо". Когда в Киеве начнется второй тайм, в Катаре будет дан свисток матчу Англия – Иран. Вечером следим за поединками Сенегал – Нидерланды и США – Уэльс.
- "Ингулец" – "Львов". УПЛ. 12:00. Setanta Sports
- "Верес" – "Динамо". УПЛ. 14:00. Setanta Sports
- Англия – Иран. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Сенегал – Нидерланды. ЧМ. 18:00. MEGOGO
- США – Уэльс. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Вторник, 22 ноября
Мундиаль выйдет на график четыре матча в день. Во вторник свой путь начинают главные фавориты – Аргентина и Франция, а также скрытый – Дания.
- Аргентина – Саудовская Аравия. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Дания – Тунис. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Мексика – Польша. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Франция – Австралия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Среда, 23 ноября
Кроме четырех матчей Мундиаля можно посмотреть еще два очень интересных противостояния в рамках УПЛ. Перенесенные ранее поединки сыграют "Днепр-1" с "Александрией" и "Шахтер" – "Ворсклой".
- Марокко – Хорватия. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- "Днепр-1" – "Александрия". УПЛ. 13:00. УНИАН/2+2
- "Шахтер" – "Ворскла". УПЛ. 14:00. Setanta Sports
- Германия – Япония. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Испания – Коста-Рика. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Бельгия – Канада. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Четверг, 24 ноября
В этот день завершится первый тур группового этапа Чемпионата мира. Итак, на футбольное поле выйдут такие неординарные сборные, как Бразилия, Португалия, Уругвай, Южная Корея.
- Швейцария – Камерун. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Уругвай – Южная Корея. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Португалия – Гана. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Бразилия – Сербия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Пятница, 25 ноября
Последний в 2022-м году тур УПЛ стартует матчем "Черноморец" – "Металлист". На Чемпионате мира новый экзамен для хозяев, Эквадор проверит себя на фоне Нидерландов, а Англия сыграет с США.
- Уэльс – Иран. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- "Черноморец" – "Металлист". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- Катар – Сенегал. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Нидерланды – Эквадор. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Англия – США. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Суббота, 26 ноября
В УПЛ "Динамо" попытается справиться с "Металлистом 1925", выигравшим два последних матча. На Чемпионате мира выделяется встреча Франции и Дании – должно быть очень интересно. Да и матч между Аргентиной и Мексикой не следует пропускать.
- Тунис – Австралия. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- "Ингулец" – "Верес". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Динамо" – "Металлист 1925". УПЛ. 14:00. 2+2
- Польша – Саудовская Аравия. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Франция – Дания. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Аргентина – Мексика. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
Воскресенье, 27 ноября
Еще два матча УПЛ, один из которых – встреча претендента на бронзу "Зари" с колючим "Минаем". На Чемпионате мира особое внимание будет уделено битве гигантов – Испании и Германии. Но подскажем вам, что достаточно яркого футбола должно быть и в поединке Бельгии с Марокко.
- Япония – Коста-Рика. ЧМ. двенадцать часов. Суспільне (региональные), MEGOGO
- "Львов" – "Колос". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Заря" – "Минай". УПЛ. 14:00. УНИАН
- Бельгия – Марокко. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Хорватия – Канада. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
- Испания – Германия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO
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