Последний в году тур УПЛ и много-много Мундиаля. Расписание футбола на 21 - 27 ноября

UA-Футбол традиционно собрал для вас перечень всех самых интересных матчей, которые состоятся в течение недели – с 21 по 27 ноября. Конечно, в центре внимания Чемпионат мира, но не забывайте, что и Украинская Премьер-лига еще не ушла на каникулы.

Понедельник, 21 ноября

Начнется футбольный день битвой аутсайдеров - "Ингулец" сыграет со "Львовом", у них эстафету перехватят "Верес" и "Динамо". Когда в Киеве начнется второй тайм, в Катаре будет дан свисток матчу Англия – Иран. Вечером следим за поединками Сенегал – Нидерланды и США – Уэльс.

"Ингулец" – "Львов". УПЛ. 12:00. Setanta Sports

УПЛ. 12:00. Setanta Sports "Верес" – "Динамо". УПЛ. 14:00. Setanta Sports

УПЛ. 14:00. Setanta Sports Англия – Иран. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Сенегал – Нидерланды. ЧМ. 18:00. MEGOGO

США – Уэльс. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Вторник, 22 ноября

Мундиаль выйдет на график четыре матча в день. Во вторник свой путь начинают главные фавориты – Аргентина и Франция, а также скрытый – Дания.

Аргентина – Саудовская Аравия. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Дания – Тунис. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Мексика – Польша. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Франция – Австралия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Среда, 23 ноября

Кроме четырех матчей Мундиаля можно посмотреть еще два очень интересных противостояния в рамках УПЛ. Перенесенные ранее поединки сыграют "Днепр-1" с "Александрией" и "Шахтер" – "Ворсклой".

Марокко – Хорватия. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

"Днепр-1" – "Александрия". УПЛ. 13:00. УНИАН/2+2

УПЛ. 13:00. УНИАН/2+2 "Шахтер" – "Ворскла". УПЛ. 14:00. Setanta Sports

УПЛ. 14:00. Setanta Sports Германия – Япония. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Испания – Коста-Рика. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Бельгия – Канада. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Четверг, 24 ноября

В этот день завершится первый тур группового этапа Чемпионата мира. Итак, на футбольное поле выйдут такие неординарные сборные, как Бразилия, Португалия, Уругвай, Южная Корея.

Швейцария – Камерун. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Уругвай – Южная Корея. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Португалия – Гана. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Бразилия – Сербия. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Пятница, 25 ноября

Последний в 2022-м году тур УПЛ стартует матчем "Черноморец" – "Металлист". На Чемпионате мира новый экзамен для хозяев, Эквадор проверит себя на фоне Нидерландов, а Англия сыграет с США.

Уэльс – Иран. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

"Черноморец" – "Металлист". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports Катар – Сенегал. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Нидерланды – Эквадор. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Англия – США. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Суббота, 26 ноября

В УПЛ "Динамо" попытается справиться с "Металлистом 1925", выигравшим два последних матча. На Чемпионате мира выделяется встреча Франции и Дании – должно быть очень интересно. Да и матч между Аргентиной и Мексикой не следует пропускать.

Тунис – Австралия. ЧМ. 12:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

"Ингулец" – "Верес". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Динамо" – "Металлист 1925". УПЛ. 14:00. 2+2

УПЛ. 14:00. 2+2 Польша – Саудовская Аравия. ЧМ. 15:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Франция – Дания. ЧМ. 18:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Аргентина – Мексика. ЧМ. 21:00. Суспільне (региональные), MEGOGO

Воскресенье, 27 ноября

Еще два матча УПЛ, один из которых – встреча претендента на бронзу "Зари" с колючим "Минаем". На Чемпионате мира особое внимание будет уделено битве гигантов – Испании и Германии. Но подскажем вам, что достаточно яркого футбола должно быть и в поединке Бельгии с Марокко.