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Борячук: Была уверенность, что в Кривом Роге все будет хорошо

Премьер-лига
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Форвард "Металлиста 1925" поблагодарил ВСУ за возможность играть

Борячук: Была уверенность, что в Кривом Роге все будет хорошо

Фото: ФК Металіст 1925

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Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук прокомментировал результат матча с Кривбассом (2:0) в 14-м туре УПЛ.

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– Что касается визита, то не удалось увидеть город. А вообще, хорошая база и неплохой стадион, поле, конечно, вы все понимаете, но конец сезона. На этом поле можно было играть, но игра была сложная, тяжелые погодные условия. Я считаю, что мой гол стал наверняка решающим.

– Не было ли страшно ехать в Кривой Рог? Сегодня, слава ВСУ, все было хорошо?

– Да, мы очень благодарны им, что они нас защищают. Дают возможность нам играть, особенно в Кривом Роге. Не было страха ехать сюда. Наоборот, была уверенность, что все будет хорошо, – сказал Борячук.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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