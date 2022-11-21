Борячук: Была уверенность, что в Кривом Роге все будет хорошо

Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук прокомментировал результат матча с Кривбассом (2:0) в 14-м туре УПЛ.

– Что касается визита, то не удалось увидеть город. А вообще, хорошая база и неплохой стадион, поле, конечно, вы все понимаете, но конец сезона. На этом поле можно было играть, но игра была сложная, тяжелые погодные условия. Я считаю, что мой гол стал наверняка решающим.

– Не было ли страшно ехать в Кривой Рог? Сегодня, слава ВСУ, все было хорошо?

– Да, мы очень благодарны им, что они нас защищают. Дают возможность нам играть, особенно в Кривом Роге. Не было страха ехать сюда. Наоборот, была уверенность, что все будет хорошо, – сказал Борячук.