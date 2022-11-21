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Шахтер не будет доигрывать перенесенные матчи в 2022 году
Игра с "Ворсклой" станет для горняков последней в этом году
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Шахтер" не будет проводить перенесенные матчи УПЛ в этом году. Пресс-служба "горняков" в своем анонсе написала, что игра 15-го тура против "Ворсклы" станет для донецкого клуба последней в 2022 году.
У команды Игора Йовичевича остались пока несыгранными встречи против "Миная" и "Львова". Противостояния были перенесены по просьбе "Шахтера" из-за интенсивного графика. Теперь ясно, что они состоятся весной 2023 года.
Матч между донецкой и полтавской командой пройдет 23 ноября во Львове на "Арене Львов". Начало - в 14:00.
???? Наступний матч – останній у 2022 році.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 20, 2022
⚽️ #ШахтарВорскла
???? Прем’єр-ліга, 15-й тур
???? 23 листопада ⏰ 14:00
???? «Арена Львів»
⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/Hp9Ico7kMR
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