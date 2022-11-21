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Шахтер не будет доигрывать перенесенные матчи в 2022 году

Премьер-лига
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Игра с "Ворсклой" станет для горняков последней в этом году

Шахтер не будет доигрывать перенесенные матчи в 2022 году

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Шахтер" не будет проводить перенесенные матчи УПЛ в этом году. Пресс-служба "горняков" в своем анонсе написала, что игра 15-го тура против "Ворсклы" станет для донецкого клуба последней в 2022 году.

У команды Игора Йовичевича остались пока несыгранными встречи против "Миная" и "Львова". Противостояния были перенесены по просьбе "Шахтера" из-за интенсивного графика. Теперь ясно, что они состоятся весной 2023 года.

Матч между донецкой и полтавской командой пройдет 23 ноября во Львове на "Арене Львов". Начало - в 14:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Шахтер (Донецк) ФК Минай
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