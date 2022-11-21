Верес – Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

Киевляне наконец добрались до верхней части турнирной таблицы – теперь они сосредоточены на том, чтобы опередить "Зарю". Чтобы догнать луганчан по очкам, "Динамо" сегодня должно побеждать "Верес". Ровенчане не слишком убедительно играют против команд, находящихся в верхней части турнирной таблицы. Но крови команде Луческу попить способны.

Удастся ли "Динамо" победить "Верес", смотрите в понедельник, 21 ноября на OTT-платформе Setanta Sports. Акцентируем внимание, что трансляция матча на каналах Setanta Sports, которые доступны на других OTT-платформах, не предусмотрена. Месячная подписка, напомним, стоит 109 грн.

Начало матча "Верес" – "Динамо" запланировано на 14:00.

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом игры с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Верес – Динамо онлайн