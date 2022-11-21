Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес – Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
Где покажут в прямом эфире матч Верес – Динамо, Чемпионат Украины, 21 ноября 2022
Фото: Александр Приходько
Киевляне наконец добрались до верхней части турнирной таблицы – теперь они сосредоточены на том, чтобы опередить "Зарю". Чтобы догнать луганчан по очкам, "Динамо" сегодня должно побеждать "Верес". Ровенчане не слишком убедительно играют против команд, находящихся в верхней части турнирной таблицы. Но крови команде Луческу попить способны.
Удастся ли "Динамо" победить "Верес", смотрите в понедельник, 21 ноября на OTT-платформе Setanta Sports. Акцентируем внимание, что трансляция матча на каналах Setanta Sports, которые доступны на других OTT-платформах, не предусмотрена. Месячная подписка, напомним, стоит 109 грн.
Начало матча "Верес" – "Динамо" запланировано на 14:00.
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом игры с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Верес – Динамо онлайн
Популярное сейчас
- Старт Чемпионат мира, успех сборной Украины U-19, два матча УПЛ. Главные новости за 20 ноября
- Англия - Иран. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 21.11.2022
- Катар и Эквадор выдали худший матч по числу ударов с 1966 года
- УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам