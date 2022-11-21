Фонсека: Украинцы ведут борьбу с диктатором, который лжет и убивает людей

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека, хорошо известный по работе с донецким "Шахтером", в очередной раз затронул тему войны в Украине.

– У меня отличная связь с Украиной, я встретил свою жену в Украине и у меня есть ребенок, который родился в Украине. Также у меня есть дом в Украине, у меня много друзей. Могу сказать, что Украина – это почти моя вторая родина. Сейчас я переживаю все происходящее очень непросто, ведь люди, которых я знаю, страдают, и мне тоже очень тяжело.

– Вы были в Украине 24 февраля, когда началась война. Вы должны были улететь утром, а вместо этого сделали это лишь ночью…

– Мы должны были уехать накануне, но правда в том, что никто в Украине этого не ожидал. Я был дома, когда бомбы упали на Киев, это был трагический момент, паника для всех. Такое обычно можно увидеть только в кино. Потом, когда у тебя двухлетний ребенок, трудно убежать. Когда прогремели взрывы, все хотели сбежать из Киева. Но выбраться из города было невозможно, за 8 часов ты преодолевал 2-3 километра. Это тоже сложно. В итоге мне помог "Шахтер", и в нужный момент посольство Португалии разрешило покинуть Украину: 30 часов пути, не зная, что может случиться, с постоянным звуком тревоги. И с двумя детьми, потому что с нами был еще ребенок сестры моей жены.

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– Как объяснить все это детям?

– Мне трудно смотреть на страдания этого народа, ничего не делая. Что мы делаем прямо сейчас, так это говорим: "Хорошо, мы помогаем, отправляя оружие", но они одни. Украинцы ведут борьбу с диктатором, который лжет каждый день, убивает людей и представляет опасность для человечества.

Что меня больше всего расстраивает, так это то, что мы продолжаем смотреть, но того, что мы делаем, недостаточно для Украины и для мира. Потому что сейчас в опасности не только Украина, но и весь мир, – сказал Фонсека в интервью Sky Sport Italia.