Ингулец - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

В 14-м туре встречаются не только два лидера украинского первенства ("Днепр-1", напомним, два дня назад одолел "Шахтер"), но также и два аутсайдера. К очному матчу "Ингулец" и "Львов" подходят на 16-м и 15-м местах соответственно, а потому градус битвы в будущей игры должен быть запредельным. Не факт, что нам команды подарят зрелище или голы, но борьбу, фолы и эмоции явить миру они способны.

"Ингулец" 12:00 "Львов"

VBET-лига. 14-й тур

21 ноября, Петрово, стадион "Ингулец"