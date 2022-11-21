 Ингулец - Львов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Ингулец - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Премьер-лига
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Битва последних команд

Ингулец - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: ФК Ингулец

UA-Футбол
Новина українською

В 14-м туре встречаются не только два лидера украинского первенства ("Днепр-1", напомним, два дня назад одолел "Шахтер"), но также и два аутсайдера. К очному матчу "Ингулец" и "Львов" подходят на 16-м и 15-м местах соответственно, а потому градус битвы в будущей игры должен быть запредельным. Не факт, что нам команды подарят зрелище или голы, но борьбу, фолы и эмоции явить миру они способны.

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"Ингулец" 12:00 "Львов"

VBET-лига. 14-й тур
21 ноября, Петрово, стадион "Ингулец"

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В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово)
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