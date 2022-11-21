 Бущан и Лонвейк выйдут в стартовом составе Динамо на матч с Вересом ᐉ UA-Футбол
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Бущан и Лонвейк выйдут в стартовом составе Динамо на матч с Вересом

Премьер-лига
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Поединок начнется в 14:00

Бущан и Лонвейк выйдут в стартовом составе Динамо на матч с Вересом

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Верес" сыграет с "Динамо" в Киеве на стадионе им. В. В. Лобановского.

Команды определились со стартовыми составами на матч:

"Верес": Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Шарай, Гайдучик,

Запасные: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасный, Сергийчук, Поворознюк Д, Коркодим.

"Динамо": Бущан, Попов, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Цыганков, Лонвейк, Тымчик, Забарный, Буяльский, Дубинчак

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бурда, Пэррис, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Кулач, Сирота, Беседин, Кендзера.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00. На UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ

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