Бущан и Лонвейк выйдут в стартовом составе Динамо на матч с Вересом

В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Верес" сыграет с "Динамо" в Киеве на стадионе им. В. В. Лобановского.

Команды определились со стартовыми составами на матч:

"Верес": Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Шарай, Гайдучик,

Запасные: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасный, Сергийчук, Поворознюк Д, Коркодим.

"Динамо": Бущан, Попов, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Цыганков, Лонвейк, Тымчик, Забарный, Буяльский, Дубинчак

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бурда, Пэррис, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Кулач, Сирота, Беседин, Кендзера.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00. На UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча.