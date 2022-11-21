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Бущан и Лонвейк выйдут в стартовом составе Динамо на матч с Вересом
Поединок начнется в 14:00
Фото: ФК Динамо Київ
В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Верес" сыграет с "Динамо" в Киеве на стадионе им. В. В. Лобановского.
Команды определились со стартовыми составами на матч:
"Верес": Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Шарай, Гайдучик,
Запасные: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасный, Сергийчук, Поворознюк Д, Коркодим.
"Динамо": Бущан, Попов, Сидорчук, Шепелев, Ванат, Цыганков, Лонвейк, Тымчик, Забарный, Буяльский, Дубинчак
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бурда, Пэррис, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Кулач, Сирота, Беседин, Кендзера.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00. На UA-Футбол можно следить за текстовой трансляцией матча.
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