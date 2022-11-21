 Форвард Ингульца невероятным голом открыл счет в матче со Львовом ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард Ингульца невероятным голом открыл счет в матче со Львовом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Ингульца невероятным голом открыл счет в матче со Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Марусич попал в левый верхний угол ворот

Форвард Ингульца невероятным голом открыл счет в матче со Львовом

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Сегодня, 21 ноября в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги "Ингулец" принимает в Петрово "Львов".

На 44-й минуте встречи "казаки" вышли вперед благодаря шикарному удару Максима Марусича. Игрок "Львова" выбивал мяч головой от своих ворота, однако круглый оказался на ноге Марусича. Форвард в касание пробил с 20-ти метров, попав в левый верхний угол ворот.

Счет пока что 1:0. Идет 81-я минута встречи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово) Максим Марусич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде