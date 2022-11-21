Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Ингульца невероятным голом открыл счет в матче со Львовом
Максим Марусич попал в левый верхний угол ворот
Фото: ФК Інгулець
Сегодня, 21 ноября в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги "Ингулец" принимает в Петрово "Львов".
На 44-й минуте встречи "казаки" вышли вперед благодаря шикарному удару Максима Марусича. Игрок "Львова" выбивал мяч головой от своих ворота, однако круглый оказался на ноге Марусича. Форвард в касание пробил с 20-ти метров, попав в левый верхний угол ворот.
Счет пока что 1:0. Идет 81-я минута встречи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Доннарумма нервно пьет воду. ВИДЕО, как Алаба забил невероятным ударом в ворота Италии
- Старт Чемпионат мира, успех сборной Украины U-19, два матча УПЛ. Главные новости за 20 ноября
- УПЛ. Днепр-1 - Шахтер 2:1. Не просто аргумент, а аргументище
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн