Форвард Ингульца невероятным голом открыл счет в матче со Львовом

Сегодня, 21 ноября в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги "Ингулец" принимает в Петрово "Львов".

На 44-й минуте встречи "казаки" вышли вперед благодаря шикарному удару Максима Марусича. Игрок "Львова" выбивал мяч головой от своих ворота, однако круглый оказался на ноге Марусича. Форвард в касание пробил с 20-ти метров, попав в левый верхний угол ворот.

Счет пока что 1:0. Идет 81-я минута встречи.